Agnieszka Grochwoska niespełna rok temu została mamą. Aktorka dość szybko wróciła jednak do zawodowych obowiązków. Aktualnie promuje film "Wałęsa. Człowiek z nadziei", który jest polskim kandydatem do przyszłorocznych Oscarów. Gwiazda jednak ma szansę już wkrótce zabłysnąć na arenie międzynarodowej, nie tylko za sprawą filmu Andrzeja Wajdy.

Grochowska w swoim ostatnim wywiadzie, którego udzieliła "Twojemu Stylowi" wyznała, że w wakacje wzięła udział w hollywoodzkiej produkcji, za którą stoi Ridley Scott, reżyser filmów "Obcy – ósmy pasażer Nostromo" czy obsypanego wieloma nagrodami "Gladiatora". Polska aktorka zdobyła rolę dzięki internetowemu castingowi.

- Mój syn ma dziewięć miesięcy, a ja zdążyłam zakończyć zdjęcia do jednego filmu i zacząć do następnego. Niedawno w Pradze zaczęłam zdjęcia do produkcji Ridleya Scotta "Child 44". Próbną scenę nagrałam w studiu filmowym na Chełmskiej w Warszawie i umieściłam pod wskazanym adresem w internecie. Tak dostałam tę rolę. To pokazuje, jak zmienił się świat, w którym żyję - wyznała gwiazda w miesięczniku.