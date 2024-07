Kilka dni temu w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera najnowszego filmu Agnieszki Holland "W ciemności". Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć aktorów występujących w produkcji, która ma ogromne szanse na zdobycie Oscara.

W tłumie celebrytów zauważyliśmy Agnieszkę Grochowską. Niestety, stylizacja aktorki nie należała do udanych. Chociaż gwiazda zdecydowała się na modny w tym sezonie kostium ze spodniami, to wydaje się on niedopasowany i dodający jej kilku zbędnych kilogramów. Najsłabszym punktem w ubiorze Grochowskiej były jednak jej buty. Szare sandałki, które założyła do czarnych rajstop w groszki wyglądały fatalnie.

