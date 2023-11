1 z 5

Agnieszka Fitkau-Perepeczko słynie z zamiłowania do odważnych stylizacji. Gwiazda rzadko pojawia się na salonach, ale gdy już przyjdzie na imprezę, zawsze przyciąga spojrzenia wszystkich. Głównie za sprawą swoich stylizacji! I tak też było tym razem! Była gwiazda "M jak miłość" zjawiła się na wystawie Jerzego Antkowiaka w Łodzi. I choć postawiła na czarny total look - spodnie, koszulkę i marynarkę, nie była to skromna stylizacja. A to za sprawą odważnego dekoltu! Gwiazda nigdy nie ukrywała, że nie przepada za noszeniem stanika i tym razem również zrezygnowała z tej części garderoby, dlatego jej biust z pewnością stanowił jedną z większych atrakcji tej wystawy...

Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

Polecamy: Agnieszka Fitkau-Perepeczko rozstała się z młodszym partnerem: "To już przeszłość"