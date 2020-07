Agnieszka Dygant zachwyciła zdjęciem w bikini. Internauci: "Wyglądasz jak Julia Roberts"!

Agnieszka Dygant podzieliła się zdjęciami z wakacyjnego odpoczynku. Zapozowała w bikini i słonecznych okularach a internauci nie mogli oderwać od niej wzroku! Dla niej czas się zatrzymał! Aż trudno uwierzyć, że niedawno skończyła 47 lat i jest mamą 10-letniego chłopca. Aktorka wygląda przepięknie! Niektórzy porównują ją do Julii Roberts. Też widzicie podobieństwo?

Agnieszka Dygant pokazała zdjęcie w bikini

Agnieszka Dygant odpoczywa w Juracie. Na swoim Instagramie zaprezentowała efekty opalenizny nad polskim morzem. Zapozowała bez makijażu i w słonecznych okularach. Tym niepozornym na pierwszy rzut oka ujęciem wywołała burzę w internecie:

Wyszło słońce. Strzaskam się na mahoń... i na deptak! Takie atrakcje😜 #holiday #sunnyday #lola - napisała pod zdjęciem.

Fani Agnieszki Dygant nie szczędzą komplementów:

- Jak Julia Roberts na tym zdjęciu

- Piękne ponętne usta z pod okularów błyszczą . Wołają, przyciągają, jak magnes . Nie trzeba nic mówić by wpatrzyć się miękkość aksamitu wrażliwość i delikatność.

- Piękna jak zawsze 🔥🔥🔥❤️

- Ale pięknie Pani wygląda ❤️

Trzeba przyznać, że Agnieszka Dygant wygląda przepięknie! Jednak nie zawsze zdjęcia Agnieszki budziły taki zachwyt. W zeszłym roku, gdy pochwaliła się założeniem aparatu ortodontycznego, internauci zarzucili jej zbyt wiele zabiegów upiększających. Musiała wówczas zareagować:

Rodacy ! Nie dajcie się zwieść. Usta są jakie były! Po prostu wypełnia je aparat orto. Zmarszczek też kilka się znajdzie także spokojna głowa:)

Grunt to zachowanie dystansu do tego, co widzimy w mediach.

Agnieszka Dygant zachwyciła nowym zdjęciem z wakacji w Juracie. Fani nie mogą oderwać od niej wzroku i komplementują jej urodę. Nie dziwimy się!

Agnieszka Dygant ma figurę godną pozazdroszczenia ale bardzo ciężko na nią pracuje.