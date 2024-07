Pisaliśmy ostatnio, że Agnieszka Dygant dostała rolę o którą starała się również Małgorzata Kożuchowska. Według doniesień mediów, aktorka miała zagrać w polskiej wersji kultowego serialu „Ally McBeal”. Okazuje się jednak, że jedyne co będzie łączyć obie produkcje, to zawód głównej bohaterki, która jest prawniczką. Agnieszka Dygant w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła, że scenariusz do nowego serialu TVN napisali Polacy.

- Nie, ten serial nie ma nic wspólnego z „Ally McBeal”, to coś zupełnie innego- powiedziała aktorka.

Agnieszka Dygant podbiła serca widzów dzięki głównej roli w serialu „ Niania”. Czy tym razem również odniesie sukces?

Reklama

tulipan