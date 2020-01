Agnieszka Chylińska zdecydowała się zrobić kolejny tatuaż. Chociaż nie od dziś wiadomo, że piosenkarka uwielbia tatuować swoje ciało, to tym razem zdecydowała się na bardzo odważny krok. Wokalistka bowiem postanowiła umieścić napis na swojej... twarzy!

Zdania internautów na temat nowego tatuażu gwiazdy są podzielone.

Agnieszka Chylińska ma nowy tatuaż na twarzy

Agnieszka Chylińska to jedna z najbardziej barwnych postaci polskiego show-biznesu. Wizerunek gwiazdy jest bardzo wyrazisty i nie sposób nie zwrócić uwagi na piosenkarkę. Na ciele wokalistki znajduje się wiele tatuaży i co jakiś czas dowiadujemy się, że pojawiły się także nowe dzieła. Tym razem kolejny tatuaż Agnieszki Chylińskiej został zrobiony na jej twarzy.

Agnieszka Chylińska to królowa metamorfoz. Gwiazda sporo schudła i nie raz eksperymentowała ze swoim wyglądem. Podczas 28. finału WOŚP mogliśmy zaobserwować, że piosenkarka ma nową fryzurę. Teraz doszedł do tego jeszcze tatuaż na buzi. Nie jest to jednak rysunek, a napis "Love Me", który w tłumaczeniu oznacza "Kochaj mnie".

Fani gwiazdy byli zszokowani tak odważną metamorfozą swojej idolki, jednak zdecydowanej większości nowy tatuaż piosenkarki przypadł do gustu.

- Mega 😍 jak zawsze 👌 - "Love me" - I love you soooo much ❤️😍🖤 Schiza jest piękna... Kocham tą piosenkę... - Dziary sztoooos🔥😍 - Jak zwykle świetnie - piszą fani wokalistki

Niektórzy obserwatorzy gwiazdy nie są jednak fanami tatuowania się w tak odważny sposób i poinformowali o tym swoją idolkę w komentarzach pod postem.

- Wszystko fajnie tylko za duzo tych straszych dziar - Pani Agnieszko jest Pani atrakcyjną kobietą po co tyle tych tatuaży.. Szkoda ciała i zdrowia❤️😁 - Troszke juz za duzo tych tatuazy.... a poza tym super🙌👏 - czytamy w komentarzach na profilu Agnieszki Chylińskiej.

A Wam, jak się podoba? Uważacie, że to przesada, aby robić sobie tatuaż na twarzy czy raczej nie macie nic przeciwko temu?

Agnieszka Chylińska zmieniła także fryzurę! Teraz nosi długie, platynowe dredy!

Większość fanów jest zachwycona obecnym lookiem gwiazdy!