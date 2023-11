2 z 4

Agnieszka Chylińska apeluje do Jerzego Owsiaka

Agnieszka Chylińska nie ukrywa, że bardzo zasmuciła ją decyzja Jurka Owsiaka o rezygnacji z funkcji prezesa fundacji WOŚP. Podobnie jak inne znane osoby, postanowiła zaapelować do niego i przy okazji podziękować za to, co zrobił dla jej dzieci. Agnieszka Chylińska opublikowała na Instagramie nagranie, które zostało zrobione w pokoju jej pociech. To nietypowe posunięcie, ponieważ piosenkarka bardzo strzeże prywatności swoich najbliższych. Dlaczego zmieniła zdanie? Zobaczcie kolejny slajd!

Zobacz także: Poruszające wystąpienia żony i córki Pawła Adamowicza