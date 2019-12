Agata z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę i zrezygnowała z czerwonej szminki. "O wiele lepiej!"

Agata to kandydatka Adriana Berkowicza z szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W programie jednak nie znalazła miłości, za to rolnik, o którego serce się starała wręcz odwrotnie. Jako jeden z dwóch uczestników znalazł w show swoją drugą połówkę. Jest nią Ilona. Agata jednak nie czuje się przegrana oraz nie ma żalu do Adriana. Zamiast miłości, podobnie jak inne uczestniczki zyskała wspaniałe koleżanki, z którymi często się spotyka. Podczas jednej z koleżeńskich imprez dziewczyn, Agata zaprezentowała się w niecodziennej dla siebie fryzurze oraz zrezygnowała z charakterystycznego elementu swojego makijażu! Fani są zachwyceni!

Metamorfoza Agaty z "Rolnik szuka żony"

Agata wzięła udział w "Rolnik szuka żony" aby znaleźć swoją drugą połówkę. Już w programie dało się zauważyć jej charakterystyczne cechy wyglądu. Kobieta zawsze miała spięte włosy oraz uwielbiała nosić czerwoną szminkę. Nawet na jej profilu na Instagramie zaznaczyła ten akcent, pisząc o sobie:

Perfekcyjnie nieidealna. Z tendencją do czerwonej szminki

Uczestniczki szóstej edycji show są nieźle zgraną paczką i uwielbiają się spotykać. Swoje spotkania relacjonują w sieci, dzięki czemu możemy dowiedzieć się co u nich słychać po programie. Diana, Wioleta i Agata postanowiły spędzić ze sobą poświąteczne, wolne dni. Pokazały zdjęcia z imprezy. Fani od razu zauważyli przemianę Agaty, która zaprezentowała się w modnym bobie oraz zrezygnowała z czerwonej, charakterystycznej dla siebie szminki!

Agata, piękna fryzura!

W końcu Agata bez szminki! O wiele lepiej

A wy jak oceniacie tę przemianę? Czy Agata na dobre zrezygnuje z ulubionej czerwieni na ustach?

Agata z "Rolnik szuka żony" na spotkaniu z koleżankami z programu zaprezentowała nową fryzurę oraz zrezygnowała z ulubionej szminki.

Różnica jest ogromna!

Czerwone usta były nieodłącznym elementem makijażu uczestniczki "Rolnik szuka żony".