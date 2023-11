Prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Dudą odebrali od harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość z ich udziałem odbyła się w Pałacu Prezydenckim:

Dziękuję za ten piękny symbol światła, dobra i nadziei. Niesiecie go do różnych krajów, w różne miejsca, do instytucji publicznych. Bądźcie strażnikami tego światła tak, jak jesteście strażnikami ognia przy harcerskich watrach - mówił Andrzej Duda.