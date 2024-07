Agata Duda znów pojawia się publicznie!​ Pierwsza Dama odpowiedziała na list Ilony Felicjańskiej! Modelka napisała list do Agaty Dudy z prośbą o odwiedzenie Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance koło Kazimierza Dolnego. Pierwsza Dama zgodziła się przyjechać do ośrodka! Jak modelka wspomina to spotkanie?

Młodzież w ośrodku była zachwycona panią Agatą. Czuła się u nas swobodnie. Była bardzo zainteresowana tym, co się tutaj dzieje. Po tej wizycie zostały poczynione pewne kroki. Pierwsza dama odwiedziła ośrodek po cichu, bez zbędnego medialnego szumu. Poproszono nawet o to, aby na miejscu nie było żadnych fotoreporterów ani telewizji. - mówi Ilona Felicjańska w rozmowie z Faktem.

Ilona Felicjańska od kilku lat walczy z chorobą alkoholową, pomaga różnym ośrodkom, które opiekują się osobami uzależnionymi. Ośrodek, który odwiedziła Agata Duda, miał poważne problemy:

Potrzebne były 3 miliony złotych na wsparcie placówki, m.in. na nową siedzibę. Tamtejsze warunki wołają o pomstę do nieba. To obraz nędzy i rozpaczy. Problemy z alkoholem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży wciąż są u nas piętnowane. Panuje wielki, społeczny ostracyzm dla uzależnionych osób – powiedziała w rozmowie z Faktem modelka.

Brawo dla Pierwszej Damy i Ilony Felicjańskiej!

Agata Duda odpowiedziała na list Ilony Felicjańskiej

Ilona Felicjańska jest zachwycona Agatą Dudą.

