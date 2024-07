Agata Duda na gali "Solidarna Szkoła"

Agata Duda pojawiła się na gali "Solidarna Szkoła" w Pałacu w Wilanowie. Pierwsza Dama zaskoczyła swoją niebanalną stylizacją. Do granatowej spódnicy dobrała bardzo kolorową lśniącą marynarkę. Rzadko kiedy widzimy ją w tak odważnych kolorach.

Podczas uroczystości Agata Duda wręczyła specjalne wyróżnienie dla II LO im Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich.

Państwo reprezentujecie te społeczności szkolne, które mają duże poczucie wspólnoty i angażują się w pomoc tym, którzy akurat tej pomocy potrzebują. I co jest bardzo ważne, to fakt, że właśnie młodzież bardzo często angażuje się w te akcje, nie jest obojętna na losy swoich koleżanek i kolegów. Czasami tylko potrzebują, żebyśmy my - nauczyciele, włączyli się do tych akcji. Dlatego bardzo cieszę się, że projekt Fundacji Świętego Mikołaja daje okazję do takiej współpracy - mówiła podczas gali