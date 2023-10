Rozstanie Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka z pierwszej edycji "Love Island" odbiło się głośnym echem w mediach. Para po zwycięstwie w pierwszej polskiej edycji reality show była ze sobą przez wiele miesięcy. Razem tworzyli świetny duet w "Tańcu z Gwiazdami", ale mimo terapii dla par, na którą się zdecydowali - ich relacja nie przetrwała próby czasu.

Po rozstaniu było głośno o komentarzach, które Mikołaj zostawiał na profilu Sylwii, a potem je kasował. A co o zachowaniu Mikołaja sądzą Aga i Matt? Para zaskoczyła ostatnio informacją o swoim związku. Teraz redaktorka Party.pl poprosiła parę o skomentowanie tego głośnego rozstania:

Uważam, że szczęście dla Sylwii, że tak się stało! - powiedziała wprost Aga z "Love Island"

A co na to Matt? Obejrzyjcie całe wideo i zobaczcie, jak para podsumowała zachowanie Mikołaja! Uwaga, byli szczerzy do bólu...

