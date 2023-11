Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska idą za ciosem! Uwielbiają ze sobą pracować, a więc postanowili nie ograniczać się tylko do serialu "M jak miłość". Już niedługo zobaczymy ich w musicalu w Teatrze 6. Piętro! A obok nich plejada uznanych gwiazd! Co najbardziej ceni w pracy z Mikołajem Adriana? Czy usłyszymy, jak jej wybranek śpiewa? Zobaczcie, co zdradziła aktorka w rozmowie z Party.pl!

A fanów "M jak miłość" uspokajamy - ani Mikołaj, ani Ada nie mają zamiaru z niego odejść!

