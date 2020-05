Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedział o swoim problemie. Anita: "Taki też mi się podobasz!"

Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydował się na opowiedzenie o swojej walce z kompleksami. Brak włosów powodował, że czuł się niekomfortowo i mało atrakcyjnie. Uczestnik trzeciej edycji ślubnego show zdecydował się na przeszczep włosów. Kuracja była jednak bardzo długa. Na szczęście w każdym momencie mógł liczyć na wparcie swojej żony, Anity. Zobaczcie, co napisała pod jego wyznaniem.

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o wyborze imienia dla córki. Jakie ma typy?

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo szybko znaleźli wspólny język. Kiedy pod koniec miesiąca, który spędzili pod okiem kamer, udali się na spotkanie z ekspertami, poprosili, żeby nie nazywano już ich "eksperymentem" tylko parą. Niedługo po zakończeniu ślubnego show na świecie pojawił się ich synek Jerzyk. Niebawem ich rodzina ponownie się powiększy, ponieważ Adrian i Anita spodziewają się córeczki.

Ta para już w programie udowadniała sobie, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Adrian w zeszłym roku poddał się przeszczepowi włosów, których brak był jego wielkim problemem. Od kuracji minęło właśnie 6 miesięcy i uczestnik postanowił pochwalić się pierwszymi efektami:

(...). Dzisiaj, jak patrzę w lustro, widzę kogoś młodszego i nieco bardziej atrakcyjnego. Mimo wszytko, że mam świadomość, iż siedzi tylko w mojej głowie, to zyskałem większą pewność siebie i widzę jak jedno z moich marzeń stopniowo się spełnia 🤩😎😁👍🏼💥🎉🥂🍾 PS: zdjęcia wykonane telefonem przez @anitaczylija bez żadnej obróbki w programie graficznym, chciałem pokazać Wam jak najbardziej naturalny efekt 📱📸

Ten bardzo ważny i trudny dla Adriana post skomentowała jego żona Anita:

I to co napisałeś Mężu na końcu jest najważniejsze 💙 czuć się dobrze w swojej skórze. Mam nadzieję, że dzięki Tobie i twojej odwadze że zdecydowałeś się pokazać światu swój kompleks został przełamany jakiś temat tabu i że możesz natchnąć kogoś do zmian 😊 ps. Łysy też mi się podobasz😁❤️