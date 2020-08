Adele zdradziła sekret swojej metamorfozy! Nie chodzi o dietę sirtfood. To o wiele prostsze!

O przemianie Adele spokojnie można powiedzieć, że to metamorfoza roku. Po tym, jak jej zdjęcia po schudnięciu prawie 50 kg pojawiły się w sieci, mówił o niej cały świat. Trenerka gwiazdy zdradziła, że ta stosowała dietę sirtfood, jednak okazuje się, że to nie sama dieta była dla Adele zapalnikiem do tego, aby zawalczyć o siebie. Wokalistka zdradziła właśnie sekret swojej metamorfozy. Nie uwierzycie w to, jakie to proste!

Jak Adele schudła? Nie chodzi o dietę sirtfood

Adele stała się wzorem do naśladowania dla wszystkich tych, którzy marzą o metamorfozie. Piosenkarka wycofała się z show biznesu, a jednocześnie pracowała nad swoją przemianą. Kiedy w sieci pojawiły się zdjęcia szczuplejszej o prawie 50 kg Adele, świat oszalał. Spektakularną metamorfozę gwiazdy przypisuje się diecie sirtfood oraz wyczerpującym treningom z trenerem personalnym. Piosenkarka zdradziła jednak kolejny tajnik swojej nowej sylwetki i nie ma to nic wspólnego z dietą ani wysiłkiem fizycznym. Chodzi o książkę.

Adele opublikowała w mediach społecznościowych post na temat książki, która odmieniła jej życie. Chodzi o pozycję pt. "Untamed. Stop pleasing, start living" autorstwa Gennona Doyle'a:

Ta książka wstrząśnie Twoim umysłem i sprawi, że Twoja dusza zacznie krzyczeć. Po jej przeczytaniu jestem gotowa na nową siebie jak nigdy wcześniej! To tak, jakbym po raz pierwszy wleciała w swoje ciało. Uff! Każdy, kto ma jakąkolwiek zdolność, by naprawdę odpuścić i poddać się jakiemukolwiek pragnieniu i utrzymaniu się na całe życie - niech to zrobi. Przeczytaj to. Żyj tym. Poćwicz to. Jest nas dużo! Ale ma nas być dużo! "Dobre życie to ciężkie życie!" Przeczytaj tę książkę i miej pod ręką zakreślacz do robienia notatek, ponieważ będziesz chciał do niej wrócić, zaufaj mi! Wcześniej nie myślałam o tym, że to ja jestem odpowiedzialna za swoją radość, szczęście i wolność! - napisała na Instagramie.

Skusicie się na przeczytanie tej książki? Wygląda na to, że ta pozycja naprawdę musiała wywrzeć wpływ na Adele, która raczej nie ma w zwyczaju reklamować nic na swoich kontach społecznościowych. Co więcej, jest na nich aktywna bardzo rzadko.

Adele opublikowała post na temat książki, która całkowicie odmieniła jej życie. Po przeczytaniu tej pozycji, zrozumiała, co chce zmienić. Czy to właśnie to było zapalnikiem do szokującej metamorfozy, którą przeszła w ostatnim roku?

To właśnie to zdjęcie wywołało poruszenie na całym świecie. Było to jedno z pierwszych zdjęć Adele zrobionych po jej niesamowitej metamorfozie i schudnięciu kilkudziesięciu kilogramów.

Wielu internautów nie popiera przemiany Adele. Twierdzą, że swoją metamorfozą przyczynia się do promowania szkodliwego i dla wielu niedoścignionego kanonu piękna promowanego przez domy mody oraz oglądanego na co dzień w sieci. A Wy co sądzicie o przemianie Adele?