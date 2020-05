Przemiana Adele już teraz może spokojnie zostać okrzyknięta metamorfozą roku. Wokalistka z okazji swoich urodzin pokazała swoje nowe zdjęcia. Dziś waży niemalże o 50 kg mniej, jej metamorfoza jest szokująca, a fani nie mogą uwierzyć, ze to naprawdę ona. Jednak tysiące komplementów płynących do niej z całego świata wcale nie napawa wokalistki radością. Okazuje się, że Adele jest nie do końca szczęśliwa z powodu swojego nowego wyglądu.

Adele jest zawstydzona swoim nowym wyglądem

Adele pomimo tego, że jest jedną z najbardziej popularnych wokalistek na świecie, nigdy nie lubiła blasku fleszy. Nie była stałą bywalczynią salonów ani nie wybierała się na wspólne imprezy ze znajomymi z show biznesu. Zawsze ceniła swoją prywatność. Odkąd zrobiła sobie kolejną przerwę w karierze, nie publikowała nawet swoich zdjęć w sieci. Nic dziwnego, że gdy w końcu w mediach pojawiły się fotki szczuplejszej o niemalże 50 kg gwiazdy, media oraz fani oszaleli. Komplementy na temat nowego wyglądu Adele płyną z całego świata, co wcale nie cieszy piosenkarki. Nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości:

Adele jest zawstydzona tym, że przyciąga taką uwagę. Nadal czuje się nieswojo, kiedy oczy wszystkich są na nią zwrócone - zdradza źródło "Heat"

Adele dzielnie walczy ze swoimi kompleksami, ale ogromna ilość komplementów przytłacza ją i sprawia, że czuje się nieswojo:

Mówi, że jest zszokowana, gdy patrzy w lustro. Lubi kupować nowe ubrania i świetnie się bawi, przymierzając je, od skąpych sukienek po wykwintne kreacje z czerwonego dywanu. To tak, jakby nadrabiała stracony czas - dodaje źródło

Trzymamy kciuki za Adele i życzymy jej aby jak najszybciej znalazła drogę do akceptacji samej siebie oraz bez względu na kompleksy mogła cieszyć się ze swojego życia i nowego wizerunku.

Adele schudła prawie 50 kg na diecie sirtfood. Liczne komplementy od fanów bardzo ją peszą.

Instagram

Adele jest zawstydzona faktem, że jej nowy wygląd przykuwa tak wielką uwagę.