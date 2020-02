Adele wcale nie jest taka szczupła?! Te zdjęcia z wesela pokazały całą prawdę o jej figurze

O Adele jest ostatnio niezwykle głośno w kontekście jej nagłej metamorfozy. Adele schudła ponad 35 kilogramów, czym zaskoczyła swoich fanów. Metamorfoza Adele zrobiła wrażenie m.in. na Kindze Rusin, która poznała ją na imprezie u Beyoncé (Zobacz także: Pamiętna impreza Kingi Rusin robi furorę w internecie! Zobaczcie całą historię!), po czym udostępniła na Instagramie wspólne zdjęcie, na którym Adele wygląda bardzo szczupło. Niestety zdjęcie zostało usunięte przez Kingę, po tym jak zagraniczne media nie chciały dać jej spokoju i za wszelką cenę próbowały się z nią skontaktować ws. spotkania z Adele i ocenienia jej figury po takim drastycznym schudnięciu.

Adele na weselu u przyjaciółki. Zdjęcia i wideo

Teraz w sieci furorę robią nowe zdjęcia Adele, która wybrała się na ślub swojej przyjaciółki Laury. Gwiazda na weselu wykonała m.in. swój największy hit "Rolling in The Deep" z 2010 roku. Na wideo i na zdjęciach Adele wygląda wspaniale. Jest rzeczywiście szczupła, ale co najważniejsze wygląda pięknie i przede wszystkim bardzo zdrowo. Czy w takim razie plotki o nadmiernym skupieniu się na odchudzaniu, a nawet o anoreksji, są mocno przesadzone?

Oto zdjęcia Adele, która akurat jechała na wesele przyjaciółki. Tak wygląda obecnie. Naszym zdaniem, na tych zdjęciach nie wygląda wcale na za chudą - wygląda po prostu szczupło i zdrowo! Naszą uwagę zwróciła również nowa fryzura Adele - tylko spójrzcie na jej długie włosy!

A wy jak oceniacie obecną figurę Adele? Oto występ Adele na ślubie jej przyjaciółki Laury.

Adele jeszcze do niedawna wyglądała tak - delikatnie zaokrąglona buzia i dodatkowe kilogramy wcale jej nie przeszkadzały. Wyglądała pięknie! Czy takiej Adele już nigdy nie zobaczymy?