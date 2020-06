Adele po raz pierwszy pokazała się publicznie po schudnięciu prawie 50 kg! Ciężko ją rozpoznać. Wygląda jeszcze szczuplej? 

Adele zabrała głos w sprawie tragedii Grenfell Tower. To jej pierwsze publiczne wystąpienie od momentu, w którym postanowiła zrobić przerwę w karierze. Artystka uczciła pamięć ofiar tragedii, która rozegrała się w Londynie w czerwcu 2017 roku. Nie była obojętna na los mieszkańców swojego miasta od pierwszego momentu. Wraz z Ritą Orą pojawiła się anonimowo na miejscu tragedii aby pomóc poszkodowanym.

W sieci pojawiło się wzruszające nagranie upamiętniające ofiary tragedii Grenfell Tower. Jednocześnie to pierwsze publiczne wystąpienie Adele nie tylko po przerwie w karierze ale również po jej niesamowitej metamorfozie. Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba.

Adele po raz pierwszy po długiej przerwie zdecydowała pokazać się publicznie. Zrobiła to w bardzo ważnej sprawie. Artystka jeszcze nie wraca do stałej obecności w mediach ale zabrała głos w sprawie upamiętnienia ofiar tragedii wieżowców Grenfell Tower, która miała miejsce 14 czerwca 2017 roku w Londynie. W trzecią rocznicę pożaru Adele podziękowała organizacji Grenfell United za ich starania i walkę o sprawiedliwość:

Choć musimy robić to w wirtualnym świecie, to wciąż bardzo ważne, byśmy wspólnie przeżywali żałobę, wspominali tę noc i myśleli o tym, gdzie teraz jesteśmy oraz upamiętnili życia, które istniały, zanim zostały tragicznie zabrane tamtej nocy. Myślę, że w tym roku bardziej, niż kiedykolwiek, nie było bardziej odpowiedniego czasu, byśmy naprawdę przećwiczyli koleżeństwo, współczucie, otwartość i wytrwałość. Wytrwałość w poszukiwaniu odpowiedzi. Wytrwałość w działaniu. (...) To fakt naukowy, że istoty ludzkie są zwierzętami stadnymi. Nie powinniśmy być zostawieni sami sobie, potrzebujemy siebie wzajemnie, by przetrwać. I to jest coś, co naprawdę widzę w społeczności Grenfell. Nigdy wcześniej nie byłam tak poruszona i tak zainspirowana przez grupę ludzi, wasza odporność nie ma sobie równych. - mówiła Adele w wideo opublikowanym na Youtube