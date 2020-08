Adele przeszła kolejną metamorfozę. Tym razem zaskoczyła fanów nową... fryzurą! I to jaką! Gwiazda postawiła na must have rodem z lat 90! Czy przy okazji oddała również ukłon w stronę w swojej idolki Beyonce? Adele po raz pierwszy pokazała się w... karbowanych falach! Koniecznie musicie zobaczyć jak się prezentuje.

Adele ma nową fryzurę. To karbowane fale w stylu Beyonce

Adele rozpieściła fanów nową fotką na Instagramie! Jej aktywność w mediach społecznościowych to naprawdę rzadkość, dlatego fani doceniają każdy jej ruch. Adele na nowym zdjęciu pozuje z telewizorem, na którym wyświetlany jest właśnie klip jej idolki Beyonce.

Dziękuję królowo, że dzięki Twojej sztuce zawsze czuliśmy się kochani - napisała pod zdjęciem

Uwagę zwraca niecodzienna fryzura, jeżeli chodzi o Adele. Artystka po raz pierwszy pokazała się w karbowanych falach, które na co dzień kojarzą się właśnie z Beyonce! W końcu nie od dziś wiadomo, że jest posiadaczką przepięknych naturalnych loków. Kiedy zestawimy ich dwa zdjęcia to wyglądają jak siostry! Porównanie znajdziecie u dołu tego artykułu.

Fani nie kryją swojego zaskoczenia:

- Wyglądasz zupełnie inaczej!

- Jestem w szoku! Czy to ty?!

- Hm... Kim jesteś i co zrobiłaś z Adele?!

- Wyglądasz obłędnie!

A Wy jak oceniacie Adele w takim wydaniu?

Instagram

Podoba Wam się nowy look Adele czy wolicie ją w poprzedniej fryzurze? Adele w ostatnim czasie przeszła niesamowitą metamorfozę. Jakiś czas temu postanowiła wycofać się z show biznesu, a w międzyczasie przeszła na dietę sirtfood, dzięki której schudła już ponad 50 kg! Kiedy w mediach pojawiły się jej pierwsze zdjecia po metamorfozie, fani na całym świecie nie mogli jej rozpoznać. Teraz przyszedł czas na kolejne zmiany. Myślicie, że Adele zostanie przy nowym fryzurowym looku na dłużej?