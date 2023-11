Adam Zdrójkowski weźmie udział w nowej edycji programu "Ameryka Express". Co ciekawe, nie wystąpi w parze z Wiktorią Gąsiewską, tylko zabierze swojego tatę, Dariusza. Czy Wiktoria ma do niego pretensje? Czy chciałaby wystąpić w show TVN? To zdradziła tylko w rozmowie z Party.pl. Przy okazji, opowiedziała nam o swoich najbliższych planach. Posłuchajcie koniecznie!

Adam i Wiktoria występują razem w "Dance Dance Dance". Na razie nie planują innych wspólnych projektów.