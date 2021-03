Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska to jedna z najgorętszych par w polskim show biznesie młodego pokolenia. Niedawno zakochani, którzy poznali się na planie kultowego serialu "Rodzinka.pl" świętowali 22 urodziny aktorki. By uwiecznić to wydarzenie postanowili wybrać się na urlop na słoneczny Zanzibar. Niestety, choć podróż zapowiadała się wyjątkowo udanie, okazuje się, że wcale nie była taka kolorowa. Adam Zdrójkowski bowiem przypłacił ten wyjazd własnym zdrowiem.

Adam Zdrójkowski miał wypadek na wakacjach

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska, choć od lat są parą, to bardzo oszczędnie dzielą się ze światem szczegółami dotyczącymi swojego związku. Co więcej, dbanie o prywatność przez celebrytów wielokrotnie było komentowana przez ich fanów, a rzadkie publikowanie wspólnych zdjęć zjawiskowej blondynki i charyzmatycznego gwiazdora "Rodzinki.pl", uznawano za przesłanki o ich rozstaniu.

Jak się jednak okazuje, wbrew krążącym plotkom, związek Wiktorii i Adama ma się wręcz świetnie, o czym świadczy ich najnowszy wspólny urlop. Para, idąc w ślady innych celebrytów o tej porze roku, postanowiła uciec od zimowej szarugi i udać się na słoneczny Zanzibar.

To właśnie za pośrednictwem Instagrama możemy nie tylko podziwiać luksusowy hotel, jaki wybrali zakochani, ale także liczne aktywności, jakim oddają się podczas wakacji. Romantyczne spacery, egzotyczne posiłki, pływanie w krystalicznie czystej wodzie, czy oddawanie się kąpielom słonecznym, to główne atrakcje Wiktorii i Adama. Niestety, te ostatnie skończyły się dla aktora prawdziwym dramatem. Adam Zdrójkowski uległ poważnemu poparzeniu słonecznemu.

Do wszystkich wybierających się do Afryki. Ochrona na twarz i ciało, minimum SPF 50 + nakrycie głowy, oczu (okulay) i bluzka w zanadrzu. Wiedzieliśmy, że słońce jest tu zabójcze, ale nie sądziliśmy, że aż tak – napisała na Insta Stories Wiktoria Gąsiewska.

Zobacz także: Jak dziś wygląda Kacperek z serialu "Rodzinka.pl"? Mateusz Pawłowski ma już 17 lat i wyrósł na niezłego przystojniaka!

Jak złagodzić ból po oparzeniu słonecznym? Na poparzenia warto reagować od razu. Ważne jest to, by nie smarować oparzeń słonecznych tłustym kremem. Taki zabieg nie tylko nie ukoi piekącej skóry, ale też może opóźnić procesy jej regeneracji. Zamiast tego warto zastosować produkty, które posiadają w składzie D-pantenol (prowitaminę B5), produkty z alantoiną, czy kremy z kwasem hialuronowym. Świetnie sprawdzi się również żel aloesowy.

Adamowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Instagram

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wybrali się na romantyczne wakacje na Zanzibar.

Instagram

Niestety wypoczynek popsuł parze bardzo nieprzyjemny incydent. Pomimo zabezpieczenia skóry odpowiednią ochroną, aktor uległ poważnemu poparzeniu słonecznemu.