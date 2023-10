Adam Radziszewski był jedną z barwniejszych postaci pierwszej polskiej edycji "Hotelu Paradise". Choć odpadł tuż przed wielkim finałem show, jego związkek z Violą zaskarbił obojgu wiele sympatii widzów. I choć ostatecznie para podjęła decyzję o rozstaniu, popularność została. Jak Adam zamierza ją wykorzystać?

Reklama

Zapytaliśmy go o to przy okazji instagramowego live'a. Jak się okazuje, kalendarz młodego celebryty już zapełnia się propozycjami. A on sam marzy o udziale w innych programach. Szczególnie bliski jest mu pomysł o "Ameryka Express". Wie nawet z kim by poszedł do tego show. Myślicie, że sprawdziłby się podczas rozwiązywania zadań na drugim końcu świata? Zobaczcie, co nam powiedział.

Zobacz także: Adam z "Hotelu Paradise" szczerze o rozstaniu z Violą! Dlaczego się rozstali? Czy mają ze sobą kontakt?

Reklama

Adam na planie Hotelu Paradise: