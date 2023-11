Film "Najlepszy" to historia życia Jerzego Górskiego, który mimo wielu przeciwności został mistrzem świata w podwójnym triatlonie. Adam Woronowicz w filmie gra ojca Grażyny, pierwszej miłości Jurka (w tej roli Jakub Gierszał). W rozmowie z Party.pl przyznał, że historia głównego bohatera bardzo go dotknęła. Na początku stwierdził, że scenariusz to bardzo "pięknie napisana bajka" i że to wszystko nie mogło się wydarzyć, ale kiedy spotkał się z samym Jerzym Górskim, zupełnie zmienił zdanie. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym wideo!

Reklama

Zobacz też: Film "Najlepszy" z Tomaszem Kotem będzie hitem jak "Bogowie"? Ta odpowiedź mówi wszystko!

Więcej: Szykuje się hit na miarę filmu Bogowie! Gierszał, Jakubik, Żmijewski w nowym filmie Palkowskiego

Kadr z filmu "Najlepszy".

Mat. promocyjne

Reklama

Adam Woronowicz o filmie "Najlepszy".