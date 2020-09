Ledwo opadły emocje po "rajskim rozdaniu" w "Hotelu Paradise 2" a panowie ponownie nie mogą czuć się pewnie! Do ekipy właśnie dołączył nowy singiel! Jest to 28-letni model z Malborka! Czy Adam Bilewicz zawrócił w głowie uczestniczkom?! Okazuje się, że najbardziej powinni drżeć Kamil i Artur, a przecież razem ze swoimi partnerkami tworzyli jedne z najsilniejszych relacji z programie! Poznacie nowego singla!

Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Fani oburzeni decyzją Dominiki i Artura o wyeliminowaniu Bartka! "Brak słów"

Adam Bilewicz w "Hotelu Paradise 2"

Adam Bilewicz zasilił właśnie grono uczestników drugiej edycji "Hotelu Paradise". Nowy singiel jest modelem, nauczycielem wychowania fizycznego i... masażystą! Sport to jego codzienność. Trenował kajakarstwo wyczynowo i był członkiem kadry narodowej. Lubi również longboard, rolki, rower, jazdę konną, bieganie i nordic running. A jaki jest na co dzień?

Lubi swoją spontaniczność, elastyczność, wewnętrzną radość, oczy i uśmiech. A czego w sobie nie lubi? „Najmniej lubię swój brak zdecydowania, niezorganizowanie i nos, który miałem kilka razy złamany”. - czytamy w oficjalnym opisie

Czy jest podrywaczem? Jak sam przyznaje, nie ma wypracowanej techniki zdobywania dziewczyn.

Uważa, że każda kobieta jest inna i trzeba do niej podejść indywidualnie. Na pewno uśmiech pomaga.

To panowie mieli okazję jako pierwsi poznać nowego uczestnika. Opowiadając mu o swoich kobietach nie mieli pojęcia, że to co o nich powiedzą może zaważyć o ich przyszłości w programie. Nowy uczestnik na podstawie opisów kolegów miał wskazać dwie uczestniczki, które zabierze na randkę. Wybrał Julię oraz Dominikę.

Dziewczyny po randce z Adamem miały pozytywne wrażenia, jednak Julia zwierzyła się Dominice, że zdecydowanie woli zostać przy Kamilu. Z kolei Dominika przeżywa kryzys z Arturem. Czy w związku z tym byłaby w stanie przerwać swoją relację na rzecz nowej? To od Adama zależy, która z dziewczyn zostanie jego partnerką do najbliższego "rajskiego rozdania". Niestety jego decyzję poznamy dopiero jutro. Jak myślicie, który z panów trafi do singlówki, Kamil czy Artur?

Zobacz także: Hotel Paradise 2. Kto odpadł w "Rajskim rozdaniu"? Pożegnaliśmy aż dwie osoby

Adam Bilewicz dołączył do "Hotelu Paradise"! Czy okaże się zagrożeniem dla pozostałych uczestników?

Już jutro dowiemy się, która uczestniczka została nową partnerką Adama. Jak myślicie, kogo wybierze, Julię czy Dominikę?