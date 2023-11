Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski są parą zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym w serialu "M jak miłość". To właśnie na planie produkcji poznali się i zakochali się w sobie, a ich uczucie trwa już od dłuższego czasu. Mimo że w mediach regularnie ukazują się plotki o kryzysie w ich relacji, to jednak Ada i Mikołaj mają się dobrze i chętnie wyśmiewają plotki na swoich profilach na Instagramie. Tymczasem w sieci pojawiło się zdjęcie, które wśród fanów wywołuje ogromne emocje, ponieważ widać na nim... zaokrąglony brzuszek Ady! Czyżby była w ciąży?

Ada Kalska jest w ciąży?

Do sieci trafiło zdjęcie właśnie zdjęcie, na którym widać Adę Kalską z lekko zaokrąglonym brzuszkiem i w... sukni ślubnej! Mikołaj Roznerski próbuje dopiąć kreację na ukochanej, ale nie idzie mu to gładko! Fotografia oczywiście pochodzi z serialu "M jak miłość" z nowych odcinków, które zobaczymy już po wakacjach. Czy to oznacza, że Ada i Mikołaj będą mieli dziecko w życiu prywatnym czy w serialu?

Jak się okazuje, serialowa bohaterka Ady - Iza po prostu przytyje po pobycie w siedlisku i nie będzie miało to nic wspólnego z ciążą. Żałujecie? Myślicie, że niebawem Ada i Mikołaj faktycznie zdecydują się na powiększenie swojej rodziny?

Mikołaj Roznerski i Ada Kalska są parą już od dawna!

Ada Kalska na razie nie spodziewa się dziecka

Instagram