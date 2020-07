Martin Gimenez-Castro z Argentyny wygrał pierwszą polską edycję programu "Top Chef", którą mogliście oglądać na Polsacie. Martin w finale pokonał m.in. Dariusza Kuźniaka i Ewę Malikę, z którymi rywalizacja była naprawdę zacięta. Martin w "Top Chefie" zawsze podkreślał, że uwielbia jeść i że gotowanie jest jego największą pasją. Na zdjęciach widzimy, że kucharz zmagał się z nadwagą, do której doprowadziła go właśnie ta miłość... Przez ostatnie siedem lat w życiu Martina wiele się zmieniło, stał się rozpoznawalny, założył restaurację Seviche Bar w Warszawie, ale i zmienił swoje podejście do jedzenia. Martin Gimenez-Castro bardzo schudł! Na ostatnich zdjęciach na jego profilu na Instagramie widzimy wyraźnie, że zwycięzca "Top Chefa" zrzucił minimum kilkanaście kilogramów, wygląda szczupło i zdrowo! Jego metamorfoza jest naprawdę spektakularna!

Jak teraz wygląda Martin Gimenez-Castro? To zaskakujące, ale na początku trudno było go nam rozpoznać na zdjęciach. Martin bardzo schudł i na niektórych zdjęciach wygląda jak prawdziwy model. Z przyjaznego kucharza z lekką nadwagą stał się przystojniakiem!

Martin nadal kocha kuchnię - prowadzi restaurację Ceviche Bar w Warszawie na ulicy Twardej - i to z wielkim powodzeniem!

Martin stawia na swoją rodzimą kuchnię.

Jedzenie przygotowywane w jego restauracji jest przepyszne, ale i zdrowe!

Te dwa zdjęcia idealnie pokazują, jak wielką metamorfozę przeszedł Martin. "Czuję się teraz o wiele lepiej!" - napisał Martin na Instagramie.