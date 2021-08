Znacie film "Diabeł ubiera się u Prady" z doskonałą rolą Meryl Streep? Jesteśmy pewni, że tak. Mamy dla Was prawdziwą gratkę - w sieci pojawiła się scena, która została usunięta z filmu przez produkcję. Dlaczego? Tego nie wiemy, ale większość fanów uważa, że to słuszna decyzja! Zobacz: Diabeł ubiera się u... Meryl Streep Usunięta scena z filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Główną postacią w filmie była Miranda Priestley, lodowata szefowa nowojorskiego pisma o modzie "Runway". W scenie, która została usunięta, Andrea ( Anne Hathaway) ratuje swoją szefową podczas wielkiego balu. Ta... dziękuje jej za pomoc, a wiemy przecież, że Miranda nie zna tego słowa w stosunku do swoich pracowników ;) Dlatego też niektórzy uważają, że to słuszna decyzja: Nic dziwnego, że ją usunęli. Zniszczyłaby całą postać Mirandy, jako królowej lodu - komentarz fana cytuje chillizet.pl. Zobacz: Błędy w filmie Titanic - czy dostrzegliście te wpadki, m.in. kamerzystę odbijającego się w drzwiach? Internauta, który pokazał usuniętą scenę stwierdza jednak, że zmienia ona wydźwięk filmu: Pierwszy raz widzę tą usuniętą scenę z "Diabeł ubiera się u Prady". Szczerze, to zmienia cały film. A co Wy o tym sądzicie? Zobacz: 17 lat temu padł pierwszy klaps na planie "M jak miłość"! A pamiętasz kogo oni grali w serialu? Quiz I'm just seeing this deleted scene from The Devil Wears Prada for the first time, and honestly it changed the whole movie for me pic.twitter.com/6Zkr6UxHQO — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 28 sierpnia 2017