6-letni książę George skradł show podczas świątecznych przygotowań. To prawdziwy mistrz kuchni!

Na oficjalnym Instagramie Pałacu Kensington pojawiły się wyjątkowe zdjęcia łączące cztery pokolenia rodziny królewskiej. Widzimy na nich królową Elżbietę, księcia Karola, księcia Williama oraz księcia George'a podczas przygotowywania świątecznego puddingu. Jednak całą uwagę skradł najmłodszy przedstawiciel, który był najbardziej zaangażowany w przyrządzanie smakołyku.

Zagraniczne media już dużo wcześniej informowały, że zarówno ksiażę George, jak i księżniczka Charlotte uwielbiają gotować. Podobno na święta, oprócz indywidualnych prezentów, dostaną wspólny zabawkowy kącik do gotowania, aby mogli rozwijać swoje kulinarne zainteresowania. Zobaczcie jak w kuchni radzi sobie syn Williama i Kate!

Książę George przygotowuje świąteczny pudding

Świąteczny pudding dla pracowników to jest już rodzinna tradycja na dworze królewskim. Zapoczątkował ją król Jerzy V, dziadek Elżbiety II.

W sieci pojawiły się zdjęcia rodziny królewskiej ze wspólnego przygotowywania rarytasu. Królowa Elżbieta II, książę Filip oraz książę William z synem, księciem Georgiem, przyrządzają tradycyjny pudding dla Legionu Królewskiego. Jednak to 6 latek zdaje się być głównym kucharzem, tylko spójrzcie z jakim przejęciem miesza wszystkie potrzebne składniki. Pozostali członkowie rodziny królewskiej przyglądali się jego kulinarnym zdolnościom z uśmiechem. Wygląda na to, że George doskonale wiedział, co ma robić, a porady taty oraz babci nie był mu potrzebne.

