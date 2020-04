Jeżeli tematyka "365 dni" przypadła Wam do gustu, to z pewnością zastanawialiście się gdzie można obejrzeć produkcje o podobnej tematyce. Wychodzimy Wam na przeciw i przedstawiamy 5 propozycji, które możecie znaleźć na HBO GO. Wśród nich są też absolutne klasyki, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście to koniecznie musicie to nadrobić.

Zobacz także: Oto 5 filmów na Netflixie podobnych do "365 dni"!

ZOBACZ WIDEO Blanka Lipińska i Tomasz Barański razem w popularnym show Polsatu! Zobaczcie fragment z parkietu 00:45

5 filmów w stylu "365 dni" na HBO GO

"American Beauty"

"American Beauty" w reżyserii Sama Mendesa opowiada historię 42-letniego mężczyzny przechodzącego kryzys wieku średniego. Lester Burnham zakochuje się w koleżance swojej nastoletniej córki a seksualne fantazje zaczynają władać jego myślami. Seksowna nastolatka uwodzi go z premedytacją.

"Seks w wielkim mieście" (serial)

"Seks w wielkim mieście" to serial, którego trzonem są cztery niezależne i świadome swoich zalet mieszkanki Nowego Jorku: pisarka Carrie Bradshaw, prawniczka Miranda Hobbes, znawczyni sztuki Charlotte York i specjalistka od PR Samantha Jones. Jeżeli nie widzieliście jeszcze serialu, na podstawie, którego powstały kinowe hity o tym samym tytule, to nie macie na co czekać! To kobiety, przed którymi seks, moda i związki damsko-męskie nie mają żadnych tajemnic.

"Śniadanie u Tiffany'ego"

"Śniadanie u Tiffany'ego" opowiada historię ślicznej Holly Golightly, która żyje na koszt bogatych adoratorów. Pewnego dnia do jej bloku sprowadza się pisarz, który również jest utrzymankiem... W niezapomnianej roli Holly wystąpiła legenda kina Audrey Hepborn.

"Casanova"

Giacomo Casanova ma reputację słynnego uwodziciela i bawidamka. Żadna kobieta nie potrafi mu się oprzeć, z wyjątkiem jednej... a jej względy są dla niego najcenniejsze! Casanova spędził życie na sercowych podbojach i ciężko było mu się pogodzić, kiedy spotkał swój ideał i... został odrzucony! Postanowił rozpocząć niebezpieczną grę ryzykując nie tylko "reputacją" ale i swoim życiem.

"Wakacje"

Michael jest gangsterem narkotykowym, który zabiera swoją piękną i lubiącą bogactwo dziewczynę Saschę na luksusowe wakacje do Turcji. Kobieta szybko zdaje sobie sprawę, że otaczające ją luksusy i towarzystwo ukochanego nie zapewniają jej bezpieczeństwa. Na miejscu zaprzyjaźnia się z czarującym Holendrem… jednak ta znajomość może wplątać ją w zagrażające życiu kłopoty!

Zobacz także: Nie tylko 365 dni! Na polskiego Netflixa przed weekendem wchodzi 50 tytułów