Cameron Diaz, to kolejna gwiazda kina, która postanowiła spróbować swojego szczęścia w całkowicie innej branży. 41-letnia aktorka, wykorzystując swoją popularność stworzyła książkę "The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength and Other Ways to Love Your Amazing Body".

Książka ta ma pomóc kobietom w pokochaniu samych siebie - pozycje tego typu w Stanach robią ogromną furorę, a sekcje prawiące o "samopomocy" od lat przeżywają oblężenie. Pewnie płynąc na tej fali, 41-letnia Cameron Diaz postanowiła też dać coś od siebie. Podczas spotkania autorskiego w jednej z księgarni w Los Angeles, aktorka wyglądała bardzo naturalnie i swobodnie. Dżinsy i modny golf, a do tego delikatny makijaż sprawiły, że gwiazda wyglądała autentycznie i normalnie. A wam jak się podoba?

Zobaczcie więcej zdjęć Cameron Diaz z tego spotkania: