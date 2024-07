Edyta Górniak uświetniła finałową galę Miss Polonia 2012. Przyzwyczailiśmy się, że zawsze wygląda świetnie, tym razem nie było inaczej. Edytę Górniak, mogliśmy oglądać aż w 4 różnych stylizacjach.

Na czerwonym dywanie pojawiła się w pięknej, wełnianej kreacji z ozdobnym zapięciem z tyłu. A do tego złote szpilki Pigalle od Christina Louboutina. Następnie mogliśmy ją oglądać w dziewczęcej sukience, w stylu ostatnich stylizacji Joanny Krupy. Następnie podczas występu z Afromental gwiazda postawiła na elegancki i ekstrawagancki look w bardziej hip hopowym stylu. A na koniec długa niebieska kreacja do ziemi, w której wyglądała pięknie i dekadencko. Jednak oprócz kreacji podziwialiśmy jej fryzurę! Wspaniała burza włosów w doskonale wykreowanym ombre.

