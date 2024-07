Przyjaciółka Beyonce już niedługo urodzi swoje 1. dziecko. Kelly Rowland, która w maju tego roku na Kostaryce wyszła za mąż za managera Tima Witherspoona nie zwalnia tempa. Uprawia wiele sportów nawet mimo dużego brzuszka, w tym boks i jogę. My jednak skupiamy się na jej stylu ubierania się, a nie życia.

Więcej o stylu 33-letniej Kelly Rowland

Paparazzi sfotografowali Kelly Rowland podczas codziennych czynności. Gwiazda wybrała się na zakupy i spotkanie z przyjaciółmi. Z tej okazji wybrała luźny look w rockowym stylu. T-shirt z Marilyn Monroe z głębokimi wycięciami po bokach to znak rozpoznawczy rockmanów z lat 80. - no może wyłączając motyw seksbomby. Do tego proste szorty, sportowe buty Nike w neonowych odcieniach i niewielka torebka Chanel w odcieniach czerwieni. Gwiazda swój luźny look uzupełniła czerwoną szminką na ustach. Ten kontrast oceniamy na 5+!

Zobaczcie więcej zdjęć Kelly Rowland: