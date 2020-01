30 kg chudsza Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zdradza tajniki swojej metamorfozy! "Aga, jak Ty to zrobiłaś?!"

Uczestnicy "Gogglebox. Przed telewizorem" zachwycają swoimi metamorfozami! Agnieszka Kotońska podzieliła się tajnikami swojej szokującej przemiany. Znana z pierwszych sezonów uczestniczka schudła aż 30 kg i jest dziś nie do poznania. Teraz odpowiada na pytanie fanów:

Swoją metamorfozą zachwycił również Big Boy, któremu dzięki operacji zmniejszenia żołądka oraz silnej woli w walce o zdrowie, udało się zrzucić ponad 170 kg!

Agnieszka Kotońska dała się poznać w TTV, komentując bieżące programy wraz z mężem i synem. Rodzinka z Chodzieży bardzo szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów, a kobieta zyskała również popularność w sieci. Od pewnego czasu chwali się zdjęciami po szokującej metamorfozie. Dziś o 30 kg lżejsza, wygląda jak prawdziwa gwiazda!

Agnieszka postanowiła podzielić się swoją drogą do idealnej sylwetki i całkowitej zmiany wyglądu. Postanowiła wspomnieć, jaka była na początku przygody z "Gogglebox. Przed telewizorem." i opublikowała zdjęcia sprzed i po przemianie.

Po lewej Aga, która 5 lat temu miała swój styl, kolorowy ptak z #gogglebox , kobieta która kocha i będzie kochać falbanki, kolorowe opaski na głowę i mocny makijaż i choć miała 30 kg nadwagi i blond włosy rozjaśnione do granic możliwości, to wy ją taka pokochaliście i kochacie ❤❤❤❤ (...)

Jaki więc był tajnik tej przemiany?

Po prawej: mogłabym po prostu skopiować to, co pisałam wyżej, ale muszę dodać rzeczywiście to ta sama Aga, lżejsza o 30 kg czy pewniejsza? NIE. Zawsze byłam pewna siebie i tego co robię ❣ Zmiana jest i to widać gołym okiem, przyznam, że telewizja otworzyła mi oczy na niektóre sprawy. Zmieniłam makijaż, zmieniłam włosy, zmieniam swój wygląd. Zaczęłam zdrowo jeść, ćwiczyć, choć wcześniej byłam bardziej leniem kanapowym teraz jestem, może za mocne słowo, ale fit mama ❤ Ćwiczę, zdrowo jem i tryskam energia do wszystkich.