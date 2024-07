Katy Perry pała ogromną miłością do stylu retro. I choć jest on bardzo wdzięcznym, modowym tematem, to nie da się ukryć - postarza! Wystarczy spojrzeć na wielkie gwiazdy lat 50-tych i 60-tych, które już w wieku 30-kilku lat wyglądały jak piękne, ale dojrzałe diwy.

Reklama

Dziś standardy piękna i dbania o wygląd się zmieniają, a 20, 30-latki często prezentują się wyjątkowo młodziutko. A Katy, choć miałaby na to warunki, często stawia na staranne fryzury i kobiece sukienki vintage, które dodają jej lat. Wolimy ją jednak mniej wystylizowaną...