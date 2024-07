XI edycja FashionPhilosophy Fashion Week Poland odbędzie się w dniach 22-26 października 2014, a jej partnerem strategicznym i głównym sponsorem będzie Miasto Łódź. Projekty Designer Avenue oraz Showroom zagoszczą pod znanym z poprzedniej edycji adresem- w Hali Expo Łódź.



Już wkrótce Rada Programowa wyłoni nazwiska projektantów, którzy w drugim etapie rekrutacji zaprezentują fragmenty odszytych kolekcji. Z ich grona zostaną wybrani Ci, którzy pokażą w październiku swoje premiery na sezon wiosna – lato 2015. W ramach partnerskich umów z zachodnimi Fashion Weekami w nadchodzącej edycji przyjadą także do Łodzi ze swoimi kolekcjami projektanci wystawiający się na Lisboa Fashion Week, Serbia Fashion Week oraz Showfloor Berlin (berliński Fashion Week).

Ruszyły zgłoszenia wystawców do strefy Showroom i potrwają do końca września. To idealna przestrzeń ekspozycyjna dla projektantów odzieży, biżuterii i galanterii oraz dla marek i firm z branży modowej i technologii dla przemysłu mody. Showroom umożliwia prezentację kolekcji i dotarcie z ofertą do klientów z całej Polski oraz zagranicy. FashionPhilosophy przewiduje w programie Showroomu 1 dzień otwarty z możliwością zakupów indywidualnych.