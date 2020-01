1 / 8

Weronika Walijewska/Alice Walczak

Doda szlocha nad...

1. Jak nie umieć przegrywać z klasą

Czyli reakcja zagranicznych internautów na wygraną Polski w Eurowizji Junior. Hiszpanie w komentarzach życzyli nam śmierci, powrotu Hitlera, epidemii i zamknięcia ponownie w obozach zagłady. Serio! Do tego chcą ubiegać się o możliwość organizowania kolejnej edycji konkursu. Uważam, że szef wszystkich szefów Eurowizji Junior powinien dyscyplinarnie zabronić im tego albo w trybie natychmiastowym zwrócić się o publiczne przeprosiny. Oczywiste jest, że kraj nie może odpowiadać za nienawiść niektórych swoich rodaków. Jednak zwłaszcza w konkursie dziecięcym organizatorzy powinni mieć krytyczny stosunek do szerzenia hejtu, w dodatku z ludobójstwem w tle.

2. Ukamieniowanie w Białymstoku

Uwielbiam to miasto i wszystkie koncerty, które tam zagrałam, wspominam wspaniale. Kiedy jednak zobaczyłam w czerwcu to, co działo się podczas Marszu Równości, który organizowała większość miast w Polsce, byłam w szoku. Jak to możliwe, że białostoczanie odwrócili się sami od siebie i zaczęli walczyć przeciw sobie? To cholernie przykre obserwować, jak łatwo można manipulować ludźmi prostymi polityczno-psychologicznymi zabiegami. Wzbudzić nienawiść między wieloletnimi sąsiadami i kolegami ze szkoły. Dzieci powinny od najmłodszych lat uczyć się empatii i szacunku do różnic, które są i będę między ludźmi. Nie muszą się kochać, ale niech się nie nienawidzą. Ludzie to nie śmieci. Nie będziemy się segregować ze względu na orientację! Nie tolerować możemy co najwyżej glutenu, a nie czyjejś miłości. Sorry, not sorry!