"Radosław oszalał ze szczęścia" Małgorzata Rozenek zdradziła, jak walczyła o ciążę!

Małgorzata Rozenek-Majdan planuje dłuższy urlop macierzyński? W rozmowie z „Party” gwiazda zdradziła, jak się czuje i jakie ma plany na najbliższe miesiące. A tych zapowiada się rzeczywiście dużo. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gwiazda TVN jest w wymarzonej ciąży i już w czerwcu razem z mężem, Radosławem Majdanem, powitają na świecie swoje pierwsze dziecko.

To dla nas wyjątkowy czas, bo spełniło się nasze marzenie. Cała nasza rodzina jest bardzo szczęśliwa – zdradziła w rozmowie z „Party” gwiazda.

Końcówkę roku Małgorzata razem z mężem i synami spędzili w polskich górach. Po świątecznym wypoczynku Rozenek-Majdan wróciła do pracy i... wcale nie zwalnia tempa! Przygotowuje się do otwarcia swojej fundacji i do kolejnego sezonu „Projektu Lady”.

Najbliższe miesiące będą rewolucyjne! – zapowiada Rozenek-Majdan.

Czy trzecie dziecko wywróci jej świat do góry nogami? Na punkcie dzidziusia już zwariował mąż Małgorzaty, Radosław Majdan. Nic dziwnego, bo dla piłkarza będzie to debiut w roli ojca, a Radosław już udowodnił, że jest idealnym kandydatem nie tylko na męża, ale i na tatę!

Nie skłamię, jeśli powiem, że Radosław oszalał ze szczęścia. Rozpieszcza mnie do granic możliwości (śmiech). Dba, żebym się wysypiała, zdrowo odżywiała i niczym nie denerwowała – zdradza Małgorzata.

Rozenek-Majdan nie ukrywa, że w ciągu ostatnich dwóch lat ich małżeństwo przeszło wiele prób, z których wyszli zwycięsko.

Dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mam skarb nie męża. Starania o dziecko, cała żmudna procedura in vitro jest egzaminem dla każdej miłości. I Radosław zdał go celująco. Kiedy traciłam nadzieję, pocieszał mnie. Stopował, kiedy puszczały mi nerwy, i zapewniał, że wszystko będzie dobrze. Zawsze w stosunku do mnie był dżentelmenem i tego uczy też Stasia i Tadzia – chwali na łamach „Party” męża gwiazda.

Małgorzata i Radosław Majdanowie nigdy nie ukrywali, że ich marzenie o posiadaniu wspólnego dziecka mogło się spełnić jedynie dzięki metodzie in vitro. Trudno znaleźć drugą gwiazdę, która ma tak obszerną wiedzę o całej procedurze, przygotowaniach i badaniach, jak Małgorzata. Dzięki in vitro na świecie pojawili się dwaj starsi synowie Rozenek-Majdan, a za pół roku urodzi się ich brat.

Razem z Radosławem mieliśmy szczęście być pod opieką najlepszych specjalistów z kliniki Novum. To, że udało nam się zajść w ciążę, to także ogromna zasługa doktora Piotra Lewandowskiego i doktor Katarzyny Kozioł, którzy cały czas się nami opiekowali. A nasz przypadek nie był prosty i wymagał niestandardowego podejścia, ogromnej cierpliwości i jak się okazało, czasu – przyznaje Rozenek-Majdan.

Swoją wiedzą o in vitro i doświadczeniem w tej materii Małgorzata chce się dzielić z innymi parami, które zmagają się z problemem niepłodności. Na przełomie stycznia i lutego rusza jej fundacja, która będzie zajmowała się m.in. edukacją, refundacją niezbędnych, a często kosztownych badań i wszystkim, co wiąże się z leczeniem niepłodności. Jak gwiazda zamierza połączyć tę pracę z ciążą i innymi zobowiązaniami zawodowymi?Małgorzata nie myśli jeszcze o porodzie ani o kompletowaniu wyprawki. Teraz całą energię wkłada w uruchomienie swojej fundacji.

– Jeśli w coś wierzę, zawsze walczę do końca! Chciałabym, żeby inne kobiety też się nie poddawały i nigdy nie rezygnowały ze swoich marzeń. Czasem niemożliwe staje się możliwe – mówi.

Największe marzenie Małgorzaty i Radosława Majdanów spełni się za pół roku, gdy na świat przyjdzie ich pierwszy syn. Czy po porodzie gwiazda TVN planuje pójść na dłuższy urlop macierzyński?

Nie wiem, zobaczymy. Na razie pracuję na pełnych obrotach. Czego najbardziej się obawiam? Że mogę zwariować ze szczęścia! – mówi

Za rok WOŚP pewnie będą wspierać w piątkę!

