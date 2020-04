Jak narodziła się miłość Barona i Blanki Lipińskiej, autorki "365 dni"? To naprawdę niezwykła historia! 

"Dzień dobry, kochani, to jest piękny dzień!”. Takimi słowami codziennie na Instagramie Blanka Lipińska (35) wita swoich fanów. I rzeczywiście, odkąd autorka erotycznych bestsellerów jest zakochana w Aleksandrze Baronie (36), jej oczy nabrały nowego blasku. Lipińska nie ukrywa, że jest w najlepszym momencie swojego życia.

Pisarka śmieje się, że uwielbia stan zakochania, ale... jest jej trudno go utrzymać. Czy tym razem będzie inaczej i związek z Aleksandrem Baronem okaże się miłością na całe życie?

„PRZYPADKOWE” SPOTKANIE

Objęci spacerowali po plaży, nie szczędząc sobie czułości. Od tej pory Blanka i Baron coraz śmielej pokazywali się razem na Instagramie. Dziś już nie ukrywają, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Na początku kwietnia zakochani mieli wyjechać na kite’a do Al-Dżuny w Egipcie, ale z powodu epidemii koronawirusa musieli te plany odłożyć na później. Ten trudny czas Lipińska i Baron postanowili przetrwać razem. Jak?

Choć sama od lat jest na ścisłej diecie, uwielbia przyrządzać dania dla swoich bliskich. Hołduje zasadzie: przez żołądek do serca. Robi np. wyśmienite kaszotto i jest mistrzynią słodkich wypieków. Dla uko-chanego zrobiła już m.in. bezglutenową szarlotkę, która – jak Baron pokazał na Instagramie – zniknęła w jeden dzień,

i sernik według tajnej receptury. A czym muzyk zdobył jej serce?

– To ja zapolowałam na niego! Słyszałam o nim wiele dobrego (śmiech) i upatrzyłam go sobie już w październiku – zdradza Lipińska, która zadbała, by raz czy drugi ona i Baron „przypadkiem” się spotkali. Spodobało jej się poczucie humoru Aleksandra i sposób, w jaki odnosi się do kobiet: to, że jest szarmancki, ujmujący i zabawny. – Chwilę mi zajęło poderwanie chłopaka z telewizji, ale ostatecznie nie czas, ale efekt się liczy – śmieje się pisarka.