Doda z nagrodą za walkę z hejtem! Mocne słowa gwiazdy: "Ludzie to nie śmieci. Nie będziemy się segregować..."

Każde wydanie „Party” kończy strona, na której oceniane są wydarzenia ze świata show-biznesu (i nie tylko!). Tym razem o przygotowanie rubryki „kocha / szlocha” poprosiliśmy laureatkę naszego plebiscytu – Dodę! Całość - w nowym numerze "Party", ale pierwsze fragmenty - już na Party.pl! Przeczytajcie!

Doda ( 35 ) w plebiscycie magazynu „Party” i portalu Party.pl wygrała nagrodę specjalną #Hejt Stop m.in. za zorganizowanie koncertu „#Artyści przeciw nienawiści”. Poprosiliśmy gwiazdę, by powiedziała, co szczególnie poruszyło ją w 2019 roku. Doda wybrała kilka wydarzeń, które wspomina z bólem serca, i kilka, które budzą w niej radość lub nadzieję… Zobaczcie pierwsze fragmenty z poruszającego felietonu artystki!

Doda szlocha:

Ukamienowanie w Białymstoku

Uwielbiam to miasto i wszystkie koncerty, które tam zagrałam, wspominam wspaniale. Kiedy jednak zobaczyłam w czerwcu to, co działo się podczas Marszu Równości, który organizowała większość miast w Polsce, byłam w szoku. Jak to możliwe, że białostoczanie odwrócili się sami od siebie i zaczęli walczyć przeciw sobie? To cholernie przykre obserwować, jak łatwo można manipulować ludźmi prostymi polityczno-psychologicznymi zabiegami. Wzbudzić nienawiść między wieloletnimi sąsiadami i kolegami ze szkoły. Dzieci powinny od najmłodszych lat uczyć się empatii i szacunku do różnic, które są i będę między ludźmi. Nie muszą się kochać, ale niech się nie nienawidzą. Ludzie to nie śmieci. Nie będziemy się segregować ze względu na orientację! Nie tolerować możemy co najwyżej glutenu, a nie czyjejś miłości. Sorry, not sorry!

Morderstwo na scenie

Dzień, w którym tragicznie zginął świętej pamięci prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zmienił wielu z nas. Tak naprawdę od tego momentu w najbardziej brutalny sposób zrozumieliśmy, dokąd doprowadził nas hejt. W tej jednej chwili poczuliśmy, że od wielu lat porozumiewamy się językiem nienawiści w naszym kraju i w każdym z nas leży po trosze za to wina. Na początku publiczny lincz, szyderstwo i obrażanie dotyczyło ludzi z kolorowych gazet. Niektóre portale plotkarskie i tabloidy otworzyły wrota do piekieł, dając na to przyzwolenie. Z biegiem lat hejt przedostał się do szkół, do pracy, do każdego Polaka. Statystki depresji i samobójstw u młodzieży, będącej ofiarami hejtu, są zatrważające! Najmłodsze pokolenie kiedyś nas zastąpi. W młodych cała nadzieja. Nie popełniajcie naszych błędów. Zgoda buduje! Niezgoda rujnuje!

Doda kocha:

#Artyści przeciw nienawiści”

Jedyny taki koncert w historii Polski, którego wyższa idea zrzeszyła 120 artystów na jednej scenie. Muzycy z różnych pokoleń, reprezentujący różne muzyczne gatunki, wyznania, orientacje i polityczne wybory zaśpiewali jednym mocnym głosem przeciwko hejtowi. Pokazali, że można się połączyć pomimo różnic i anty­patii. Nikt z organizatorów ani z występujących nie wziął wynagrodzenia za ten wieczór, podczas którego pod sceną w Łodzi zebrało się ponad 10 tys. wzruszonych ludzi. Koniecznie obejrzyjcie ten koncert w Internecie (tylko z chusteczką), a potem wybierzcie się na kolejną edycję – już w marcu 2020. Zapraszamy!

Kolejne części felietonu Dody - za kilka dni na Party.pl. Całość - tylko w "Party"!

Doda odebrała nagrodę z rąk Joanny Rutkowskiej-Kalińskiej (dziennikarki Party, Flesza oraz Party.pl) oraz Iwony Kwiecień (zast. red. naczelnej) za walkę z hejtem!

Cały felieton Dody - tylko w nowym "Party"!