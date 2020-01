Doda jest dumna z Viki Gabor i Roxie Węgiel, ale nie może zapomnieć o jednym!

W najnowszym numerze magazynu "Party" znajdziecie felieton Dody, która specjalnie dla czytelników podsumowała 2019 rok! Artystka, która otrzymała od Was nagrodę w kategorii "Stop Hejt", wybrała najważniejsze wydarzenia, które wzbudziły emocje na całym świecie - zarówno te pozytywne, jak i negatywny. W rankingu Dody pojawiły się Roksana Węgiel i Viki Gabor!

Pełen felieton Dody znajdziecie w nowym numerze "Party", a jego fragmenty - tutaj! Dorota wskazała wydarzenia, które należy chwalić, ale również te, które wzbudzają smutek i złość. Artystka wspomniała m.in. o hejcie, który wylał się na Viki Gabor po zwycięstwie na Eurowizji Junior 2019. Gwiazda domaga się przeprosin od organizatorów:

Jak nie umieć przegrywać z klasą, czyli reakcja zagranicznych internautów na wygraną Polski w Eurowizji Junior. Hiszpanie w komentarzach życzyli nam śmierci, powrotu Hitlera, epidemii i zamknięcia ponownie w obozach zagłady. Serio! Do tego chcą ubiegać się o możliwość organizowania kolejnej edycji konkursu. Uważam, że szef wszystkich szefów Eurowizji Junior powinien dyscyplinarnie zabronić im tego albo w trybie natychmiastowym zwrócić się o publiczne przeprosiny. Oczywiste jest, że kraj nie może odpowiadać za nienawiść niektórych swoich rodaków. Jednak zwłaszcza w konkursie dziecięcym organizatorzy powinni mieć krytyczny stosunek do szerzenia hejtu, w dodatku z ludobójstwem w tle.

W części "Doda kocha" artystka napisała, że jest dumna z Roxie i Viki!

To dwie zdolne młode wokalistki, które na zawsze dzięki swoim pięknym głosom zaznaczyły na mapie muzycznej nasz kraj. Dzięki nim przeszliśmy do historii Eurowizji Junior. Jestem z was, dziewczyny, bardzo dumna! - napisała w "Party" Doda.