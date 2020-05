Anna Cieślak i Edward Miszczak są razem. Co ich połączyło? Znamy sekrety najbardziej tajemniczej pary w show-biznesie

On – jeden z najbardziej wpływowych ludzi w polskim show-biznesie. Ona – znana, choć unikająca fleszy aktorka. O łączącym ich uczuciu plotkowano od jesieni ubiegłego roku – ktoś coś słyszał, podobno ktoś ich razem widział – aż jeden z portali ogłosił: są parą. I choć ani Edward Miszczak (65), ani Anna Cieślak (39) nie skomentowali tej informacji, zrobił to za nich... wujek Anny, aktor Bronisław Cieślak.

„O ich związku dowiedziałem się już jakiś czas temu, więc mnie to nie zaskakuje. Życzę im wszystkiego najlepszego”, powiedział w rozmowie z „Faktem”.

Z kolei Anna zamieściła na Instagramie wymowny cytat ze „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry:

„Dziwnie – i dziwnie! Brzmią mi jeszcze uszy. Słowami, dotąd nieznanemi duszy. Jak on ją kocha! I pewnie nie zwodzi: Wszystko, co powie, wzrok ja- sny dowodzi”.

Co prawda aktorka przygotowuje się do internetowej premiery tego spektaklu, ale fakt, że pod postem polubiła wpisy z gratulacjami, zdaniem wielu fanów oznacza jej niedosłowny komentarz do sytuacji.

SZTUKA PRZEDE WSZYSTKIM

Poezja towarzyszy jej zresztą na co dzień – Anna zawsze ma przy sobie tomik, a w dzieciństwie, jak przyznała w wywiadzie dla „Urody Życia”, wymieniała z dziadkiem wierszowane listy. Choć szerszej publiczności znana jest głównie z komedii „Dlaczego nie!” i roli Joanny w „Na Wspólnej”, absolwentka krakowskiej szkoły teatralnej z największą pasją mówi o teatrze. Sztuka to także wielka pasja Edwarda Miszczaka.

„Nie chcę wiedzieć, ile on zarabia. Ale wiem, że kolekcjonuje dzieła sztuki, sprowadza je z zagranicy za ciężkie pieniądze”, przyznał w rozmowie z dziennikiem „Polska The Times” jeden z pracowników TVN.

Miszczak od prawie 20 lat zajmuje stanowisko dyrektora programowego tej stacji. Jego intuicja jest w branży legendarna. To on jako pierwszy zaproponował polskim widzom telewizję śniadaniową, rozkochał ich w programach tanecznych i kulinarnych. Współpracownicy mówią o nim „wizjoner” i „perfekcjonista”, ale wspominają również, że potrafił wpaść w furię. Sam Miszczak przyznaje, że to już przeszłość.

„Dzisiaj nikt się mnie nie boi. Może rzeczywiście z biegiem czasu człowiek staje się łagodniejszy, może jest bardziej transparentny, czytelny”, przyznał w wywiadzie dla „Vivy!”.

O jego życiu prywatnym niewiele wiadomo. W internecie próżno szukać jego zdjęć z żoną. Małgorzata Miszczak usunęła się w cień znanego męża, mieszkała w Krakowie i tam wychowywała ich dwóch, dziś już dorosłych, synów: Szymona i Szczepana. W lutym zeszłego roku zmarła po długiej chorobie nowotworowej. Jak donosi portal Pudelek, synowie Miszczaka polubili nową partnerkę taty i cieszą się jego szczęściem.

KOLEJNOŚĆ UCZUĆ

Na dużym ekranie Anna zadebiutowała w filmie „Masz na imię Justine”, w którym wcieliła się w sprzedaną do domu publicznego Mariolę. Odważna rola zaowocowała współpracą z walczącą z handlem ludźmi Fundacją „La Strada”. Od ponad 10 lat Cieślak jest jej ambasadorką, choć sama mówi skromnie: wolontariuszką. Aktywna jest też zawodowo. W końcu kwietnia startuje serial kryminalny „Szadź”, w którym ją zobaczymy. Oprócz tego Cieślak podkłada głos w bajkach i grach komputerowych, gra w teatrze, nagrywa audiobooki.

O życiu prywatnym mówi niechętnie. W 2013 roku spotykała się z Czesławem Mozilem. Pod koniec 2015 zaręczyła się z młodszym od siebie o siedem lat aktorem Przemysławem Wyszyńskim. Jeszcze w czerwcu zeszłego roku Cieślak i Wyszyński widziani byli razem na premierze w Teatrze 6. piętro. Czy sformalizowali związek? Aktorka nigdy nie odniosła się do medialnych spekulacji. Ale już pół roku później, w grudniu 2019 roku, Edward Miszczak podobno przedstawił ją jako swoją partnerkę na spotkaniu kadry zarządzającej TVN

i Discovery.

„Chciał utrzymać związek dla siebie i zachować prywatność, ale w korporacji, szczególnie w amerykańskiej, musi być przejrzystość. Dlatego doszło do tego oficjalnego przedstawienia Ani menedżerom”, wyznał informator portalu Pudelek.

W rozmowie z dziennikarzem Edward Miszczak nie był jednak wylewny. Pytany o swój nowy związek, przyznał tylko tajemniczo: „Pana zawód pytać, mój zawód nie odpowiadać".

Ania Cieślak od tygodni jest na językach wszystkich!

Edward Miszczak to legenda TVN!