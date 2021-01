Sylwester TVP 2020/2021 jednak z udziałem publiczności mimo obostrzeń! 

Pomimo pandemii koronawirusa, stacja TVP zdecydowała się zorganizować sylwestrowy koncert. W tym roku impreza odbyła się w Ostródzie i... zgromadziła niemałą publiczność! W sieci pojawiło się sporo krytycznych komentarzy - jak wiadomo wczoraj w całej Polsce od godziny 19:00 obowiązywał zakaz przemieszczania się, a do tego wciąż przecież musimy przestrzegać zakazu zgromadzeń powyżej 5 osób. Jak to możliwe, że podczas Sylwestra TVP pojawiła się tak duża publiczność?

Duża publiczność na Sylwestrze Marzeń TVP. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze

Jak co roku, główne stacje telewizyjne zdecydowały się na organizację sylwestrowych koncertów. Tym razem organizatorzy stanęli przed trudnym wyzwaniem, bo imprezy musiały odbyć się w reżimie sanitarnym, ze względu na pandemię koronawirusa. W związku z tym stacja TVP zdecydowała się przenieść Sylwestra z Zakopanego do amfiteatru w Ostródzie. Początkowo miało nie być widowni, ale jak dało się zauważyć, na Sylwestrze Marzeń TVP jednak bawiła się spora grupa osób!

Jak to możliwe? Najprawdopodobniej organizatorzy zatrudnili do tego statystów. I chociaż uczestnicy imprezy mieli na twarzach maseczki ochronne i teoretycznie zachowywali odstępy, to jednak należy pamiętać, że przecież już od dłuższego czasu obowiązuje limit na zgromadzeniach publicznych i imprezach. do... 5 osób. A na tej imprezie bawiło się znacznie więcej ludzi...

W sieci szybko pojawiły się krytyczne komentarze na ten temat. Możemy je przeczytać zarówno na Facebooku, czy Twitterze.

- Z całym szacunkiem dla was, ale to co robicie przekracza wszelkie dopuszczalne normy wśród społeczeństwa. Niby 5 osób może maksymalnie brać udział w zgromadzeniach a jednak na widowni jest ich sporo. Bardzo przykro się na to patrzy - Fajnie śpiewają, ale że tam jest taka duża publiczność??? - W całej Polsce ogłosili godzinę policyjną, ludzie mają zakaz spotykać się w grupach większych niż pięć osób ale na sylwestrze organizowanym przez #TVP publiczność bawi się w najlepsze! - My siedzimy w domach, bo zakaz przemieszczania. A w TVP (Sylwester marzeń) widzę duże zbiorowisko tancerzy chuchających na siebie. Jak ta władza może wymagać poszanowania swoich postanowień, skoro sama ma je gdzieś. Arogancja postępuje

Jacek Kurski na Twitterze chwalił się zaś oglądalnością Sylwestra, którego stacja TVP nazywa "największą imprezą taneczną w Europie". Dziękował wszystkim organizatorom i zapewniał, że przestrzegano wszelkie zasady.