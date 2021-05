Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski po pierwszej próbie! Tak będzie wyglądał jego występ - mamy nagranie

Rafał Brzozowski jest już po pierwszej próbie swojego występu na Eurowizji 2021! Artysta z utworem "The Ride" pojawi się w drugim półfinale konkursu, który zobaczymy już 20 maja! Jak wypadł na próbach? Opinie wśród fanów Eurowizji są mocno podzielone!

Eurowizja 2021: Rafał Brzozowski zaśpiewał "The Ride" na próbie. Jak wypadł?

Dziś odbyła się pierwsza próba Rafała Brzozowskiego na Eurowizji - wiemy już, że polskiemu artyście na scenie będą towarzyszyć tancerze z grupy Agustina Egurroli, mnóstwo świateł, wybuchów i pirotechniki. Czy to jednak odwróci uwagę od samej piosenki i wokalu artysty? Tutaj jest jeszcze sporo do poprawy - Brzozowski, co zauważa też część fanów Eurowizji, nie trafia z dźwiękami, nie jest spójny również z chórem. Na szczęście to dopiero pierwsza próba, a więc sam Rafał i jego sztab mają jeszcze trochę czasu na wszelkie zmiany i poprawki.

Eurowizja 2021 - szanse Rafała Brzozowskiego

Kto wygra Eurowizję? Od kilku tygodni bukmacherzy z całego świata obstawiają tegoroczne wyniki Eurowizji. Na stronie eurovisionworld.com/odds/eurovision zgromadzone są wszelkie typy z różnych stron zajmujących się konkursem - faworytem jest Francja, zaraz za nią Malta oraz Szwajcaria. W ogólnym rankingu Polska zajmuje 35. miejsce na 39. możliwych (jest to jedna z najniższych lokat w ostatnich latach). Wg bukmacherów Rafał ma więc też minimalne szanse aby awansować do finału. W drugim półfinale weźmie udział 17 krajów z Polską włącznie, bukmacherzy plasują Brzozowskiego na... przedostatnim miejscu.

Pozostaje naprawdę mocno trzymać kciuki. Zobaczcie występ Rafała z próby.

Kilka zdjęć z próby!

EBU / ANDRES PUTTING

Rafał wystąpi cały na czarno!

EBU / ANDRES PUTTING

Czy wizualizacje i taneczne show zrobią wrażenie na europejskiej publiczności?