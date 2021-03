Już w maju, po roku przerwy spowodowanej koronawirusem, w Rotterdamie odbędzie się Eurowizja 2021! Konkurs jak zawsze zostanie podzielony na trzy etapy - dwa półfinały (18. i 20. maja) oraz wielki finał (22. maja). Kto będzie reprezentował Polskę? To już prawie pewne - jak podaje plotek.pl mowa o Rafale Brzozowskim!

Rafał Brzozowski będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2021!

Polscy fani z niecierpliwością czekają na decyzję TVP w sprawie polskiego reprezentanta na Eurowizji 2021. Znani bowiem są już prawie wszyscy artyści z innych krajów, które wezmą udział w tegorocznym konkursie piosenki. Stacja zapowiedziała zaś, że oficjalnie reprezentant Polski zostanie przedstawiony 12 marca w programie "Pytanie na śniadanie". Wówczas poznamy również konkursową piosenkę:

Halo Europo Nareszcie możemy Wam zdradzić polską piosenkę na Eurovision Song Contest 2021 Ogłoszenie już w najbliższy piątek w Pytanie na śniadanie w TVP2 Już się nie możemy się doczekać, a Wy? #BądźmyRazem rozśpiewani

Fani Eurowizji do końca mieli nadzieję, że Polskę w tym roku będzie reprezentować Alicja Szemplińska, zwyciężczyni "The Voice of Poland". W zeszłym to ona wygrała "Szansę na sukces. Eurowizja 2020", co było jednoznaczne z reprezentowaniem nas podczas konkursu. Koncert został odwołany przez koronawirusa, wszyscy myśleli więc, że Alicja automatyczne dostanie szansę reprezentowana Polski teraz. Choć wedle wszelkich informacji Alicja wyrażała chęć udziału podczas Eurowizji 2021, TVP zadecydowała inaczej. Na konkurs najpewniej pojedzie Rafał Brzozowski! W 2017 roku brał udział w polskich preselekcjach na Eurowizję, gdzie zajął 2. miejsce, ostatecznie przegrywając z Kasią Moś.

Rafał Brzozowski był naturalnym kandydatem, ponieważ kiedyś otarł się o zwycięstwo w preselekcjach i o mały włos nie wyleciał do Kijowa, by reprezentować nasz kraj na Eurowizji w 2017 roku. Szefostwo bardzo go lubi i mocno wierzy, że jego talent przekona również świat. W piątek Rafał nagrywał klip promujący piosenkę, z jaką powalczy o zwycięstwo - czytamy na plotek.pl.

Co więcej - już jakiś czas temu Rafał Brzozowski na swoim Instagramie pokazywał, jak pracuje nad nowy, utworem, zaznaczając, że to słynny "secret project".

Znowu w studiu 🙂 Tak, prace nad nowym materiałem trwają. Na razie nic więcej nie zdradzę. No może tylko tyle, że brzmi to nieźle 😉 Mam nadzieję, że będziecie mieli fajny dzień! U mnie pracowicie...

Rafał Brzozowski rok temu miał okazję poprowadzić konkurs Eurowizji Junior 2020, który odbywał się w Polsce. Czy to właśnie on będzie reprezentować nasz kraj na "dorosłej" Eurowizji 2021? Wszystko na to wskazuje.

Wcześniej media informowały, że propozycję udziału w konkursie dostała Maryla Rodowicz. Gwiazda odrzuciła jednak ofertę stacji. Na liście nazwisk przewijała się również Cleo.