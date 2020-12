Film "Kevin sam w domu" w święta Bożego Narodzenia to już tradycja. Kultowa komedia rokrocznie przyciąga przed ekrany telewizorów miliony widzów - ten film to po prostu nieśmiertelny hit. Zapewne widzieliście go już nie raz, ale czy na pewno pamiętacie wszystkie szczegóły? Ten quiz pomoże Wam odpowiedzieć na to pytanie! Poradzą z nim sobie tylko najwierniejsi fani. Sprawdźcie zatem, jak dobrze znacie pierwszą część przygód Kevina McCallistera! Nie przedłużając - zaczynajmy!

