W 1987 roku świat opanowała miłość do tańca! A wszystko oczywiście za sprawą kultowego filmu "Dirty Dancing", gdzie w rolach głównych wystąpili Patrick Swayze (jako Johnny Castle) i Jennifer Grey (jako Frances "Baby" Houseman). Chociaż od premiery tego kultowego filmu minęło już ponad 30 lat, to w dalszym ciągu ogląda się go z zapartym tchem. Co więcej - niedawno pojawiły się informacje o kolejnym sequelu kultowej produkcji, tym razem z udziałem 60-letniej filmowej "Baby" (poprzednie dwa, z 2004 roku i 2017 roku nie zdobyły uznania widzów). Czy aktorka przyciągnie widzów do kina? Jak wygląda dziś? Niestety, nie przypomina już uroczej dziewczyny, którą poznaliśmy w "Dirty Dancing". A wszystko za sprawą operacji plastycznych...

Operacje plastyczne ją okaleczyły! Jak wygląda dziś Jennifer Grey z "Dirty Dancing"?

"Dirty Dancing" to zdecydowanie kultowy film. Chociaż był niskobudżetową produkcją mało znanego niezależnego studia, a do tego jeszcze skrytykowaną przez znanych amerykańskich recenzentów, to jednak publiczność bezsprzecznie pokochała "Dirty Dancing"! Kina w 1987 roku były wypełnione po brzegi, a film był wtedy absolutnym numerem jeden. Świetnie sprzedawały się również kasety wideo, a w wypożyczalniach trzeba było mieć wielkie szczęście, aby dostać jakiś egzemplarz.

East News

Prosta, banalna wręcz fabuła, a jednak zaskarbiła serca tysięcy fanów. Ale na sukces "Dirty Dancing" niewątpliwie wpłynęła genialna muzyka oraz spektakularne sceny tańca, których chyba nigdy wcześniej nie mogliśmy oglądać w żadnym filmie. Wszystkie kobiety marzyły wtedy również, by choć przez chwilę poczuć się jak Baby (Jennifer Grey), która przeżyła płomienny romans z Johnnym Castle (Patrick Swayze).

East News

"Dirty Dancing" dał Jennifer Grey przepustkę do wielkiej sławy, a kariera aktorki zaczęła nabierać zawrotnego tempa! Ale wtedy gwiazda kultowego tanecznego filmu podjęła decyzję, której żałuje do dziś. Zdecydowała się na operację plastyczna nosa i ta zmiana w wyglądzie sprawiła, że aktorka przestała być rozpoznawalna.

Weszłam do sali operacyjnej jako gwiazda, a wyszłam z niej jako zupełnie anonimowa osoba. To była operacja nosa z piekła rodem, już na zawsze zostanę aktorką, która kiedyś była sławna, a dzisiaj nikt nie poznaje jej z powodu operacji plastycznej - powiedziała w wywiadzie dla "The Mirror" w 2012 roku, Jennifer Grey.

Chociaż aktorka pojawiała się później w innych produkcjach, to jednak publiczność w dalszym ciągu pamięta ją jednak głównie z filmu "Dirty Dancing". W 2010 roku u Jennifer Grey zdiagnozowano raka tarczycy. Mimo choroby aktorka zdecydowała się na udział w amerykańskim "Tańcu z gwiazdami", który wygrała.

Zastanawiacie się jak wygląda dziś? Gwiazda "Dirty Dancing" prowadzi Instagrama, dzięki czemu możemy zobaczyć jej aktualne zdjęcia. I wygląda na to, że na jednej operacji plastycznej Jennifer Grey nie poprzestała!

Poznalibyście Baby z "Dirty Dancing" po 33 latach od premiery filmu?

Jennifer Grey 26 marca skończyła 60 lat

Dziś nie przypomina dawnej siebie! Obejrzycie kolejną część filmu "Dirty Dancing" z Jennifer Grey?