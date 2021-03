Eurowizja 2021: Sanah pojedzie na Eurowizję?! "W piątek ogłosimy coś wielkiego"

Emocje związane z Eurowizją 2021 rosną coraz bardziej, bo już w najbliższy piątek podczas "Pytania na śniadanie" mamy poznać polskiego reprezentanta, który w maju poleci do Rotterdamu. Według nieoficjalnych informacji, które uzyskał jeden z portali, wybór podobno padł na Rafała Brzozowskiego. Wciąż jednak wielu fanów nie chce wierzyć w te rewelacje i czeka na oficjalne potwierdzenie, które nastąpi za kilka dni.

Tymczasem Sanah na swoim InstaStory zapowiedziała, że właśnie w piątek ogłosi coś wielkiego... Czyżby to był jakiś znak? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Eurowizja 2021: Alicja Szemplińska nie będzie reprezentować Polski? "To wszystko się dzieje poza mną"

Eurowizja 2021. Czy Sanah pojedzie na Eurowizję?

Eurowizja 2021 zbliża się wielkimi krokami. Wiele krajów uczestniczących w konkursie już potwierdziło swoich reprezentantów i ujawniła piosenki, z którymi wystąpią artyści. Polscy fani wciąż czekają, aby oficjalnie poznać nazwisko tegorocznego reprezentanta. Wielu z nich liczyło na to, że polski nadawca zdecyduje się wysłać Alicję Szemplińską, która w ubiegłym roku miała brać udział w konkursie, jednak z powodu pandemii koronawirusa, Eurowizja nie odbyła się.

I chociaż Alicja wydawała się naturalną kandydatką, to jednak wszystko wskazuje na to, że to jednak nie ona poleci do Rotterdamu. Być może będzie to Rafał Brzozowski, ale fani doszukują się jeszcze innych potencjalnych reprezentantów. Emocje w tym temacie niewątpliwie podgrzała właśnie Sanah, która w swojej najnowszej relacji na InstaStory powiedziała:

Chciałam tylko powiedzieć, że w najbliższy piątek ogłosimy coś wielkiego - powiedziała tajemniczo Sanah.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie w najbliższy piątek oficjalnie dowiemy się, kto jest polskim reprezentantem podczas Konkursu Eurowizji 2021. Oczywiście są to jedynie spekulacje, ale nie da się nie zauważyć, że data ujawnienia przez Sanah "wielkiej wiadomości" pokrywa się z datą oficjalnego przedstawienia polskiego reprezentanta, który pojedzie na Eurowizję.

Myślicie, że rzeczywiście jest szansa, że to właśnie Sanah poleci do Rotterdamu?

Instagram

Fani Eurowizji na pewno ucieszyliby się na tę wiadomość! Sanah od dawna jest typowana wśród nich jako jedna z wokalistek, która z pewnością świetnie poradziłaby sobie na Eurowizji.

East News

Z niecierpliwością czekamy zatem na oficjalne informacje, które pojawią się już w najbliższy piątek. Na razie jednak wiele wskazuje na to, że naszym reprezentantem może być Rafał Brzozowski.