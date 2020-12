Co dalej z Eurowizją Junior? Są nowe decyzje

Pod koniec listopada poznaliśmy zwyciężczynię Eurowizji Junior 2020, którą została urocza Valentina z Francji. 11-letnia wokalistka brawurowo wykonała piosenkę "J’imagine" i podbiła serca Europejczyków. Właśnie została podjęta decyzja dotycząca przyszłorocznego konkursu Eurowizji Junior. Gdzie zostanie zorganizowane to wydarzenie? Sprawdźcie szczegóły!

Gdzie odbędzie się konkurs Eurowizji Junior 2021?

Eurowizja Junior 2020 okazała się być dla nas mniej szczęśliwa niż w poprzednich latach. Chociaż Ala Tracz fantastycznie wykonała swój utwór "I'll be standing", to jednak w tym roku pierwsze miejsce przypadło Valentinie z Francji, a Polska zajęła 9. lokatę. Jak wiadomo, to właśnie nasz kraj był organizatorem Eurowizji Junior w roku 2019 i 2020. Poradziliśmy sobie z organizacją tego wydarzenia nawet w dobie pandemii i chociaż ostatni konkurs był w formie on-line, to i tak cała impreza wypadła naprawdę świetnie!

Jednak jak wiadomo w przeciwieństwie do Eurowizji dla dorosłych, wygrana w konkursie Eurowizja Junior nie oznacza pierwszeństwa w organizacji tego wydarzenia w kolejnym roku. Europejska Unia Nadawców postanowiła jednak nie zwlekać zbyt długo i zaledwie po dwóch tygodniach od finału Eurowizji Junior 2020 pojawiła się informacja, że to właśnie Francja, czyli tegoroczny zwycięzca, będzie organizatorem Eurowizji dla dzieci w 2021 roku.

To dla nas nowe wyzwanie, które podkreśla znaczenie, jakie France Television przywiązujące do Eurowizji, Europejskiej Unii Nadawców i Europy. Miejmy nadzieję, że Eurowizja Junior 2021 odbędzie się w normalnych warunkach i będzie to niezwykle udany czas dla wielu Europejczyków - powiedział Delphine Ernotte Cunci, prezes France Télévisions.

Na ten moment nie jest jednak znane miasto, w którym konkurs zostanie zorganizowany. Nie znamy również dokładnej daty wydarzenia, jednak najprawdopodobniej wszystko zostanie zaplanowane na końcówkę listopada wzorem lat ubiegłych. Dla Francji będzie to debiut w roli gospodarza imprezy.

Na razie swoją obecność podczas Eurowizji 2021 zgłosiły trzy państwa - Hiszpania, Holandia oraz oczywiście Francja. Czy Polska weźmie udział w przyszłorocznym konkursie? Tego jeszcze nie wiadomo - Telewizja Polska nie potwierdziła jeszcze udziału naszego reprezentanta.

Poznaliśmy pierwsze decyzje dotyczące Eurowizji Junior 2021!

Mat.pras.

Konkurs zostanie zorganizowany we Francji.