Eurowizja 2021: Oto piosenka Rafała Brzozowskiego - "The Ride"! Posłuchaj! Hit czy kit? 

Oficjalnie. To Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję 2021! Artysta będzie reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji w Rotterdamie z utworem "The Ride". Kto odpowiada za stworzenie utworu? Jak wygląda teledysk? Zobaczcie!

Piosenka na Eurowizję 2021: Rafał Brzozowski "The Ride" na YouTubie. Posłuchaj!

Rafał Brzozowski, prowadzący "Jaka to melodia", został dziś oficjalnie przedstawiony naszym reprezentantem na Eurowizję 2021. W "Pytaniu na śniadanie" artysta powiedział:

Ostatnie dni były bardzo napięte i emocjonujące, więc jeszcze to do mnie nie dociera. Myślę, że każdy muzyk, każdy wokalista marzy o największych scenach a Eurowizja, scena eurowizyjna jest jedną z najpiękniejszych, najbardziej emocjonujących scen chyba na świecie, bo to najstarszy konkurs piosenki. Takie marzenia powoli się spełniają, oczywiście nie udało się kilka lat temu, ale teraz mogę pojechać z taką piosenką, z taką produkcją bo jednak to jest zrobione na totalnie światowym poziomie - mówił Rafał.

Za muzykę i tekst "The Ride" odpowiadają Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson, Johan Mauritzson.

Eurowizja 2021: Tekst piosenki "The Ride" Rafała Brzozowskiego

Lights, beating down a rainy street

All the faces that I meet, tell me I’m wrong

Bright, starin’ at the the neon signs

Makin’ up a storyline



Got to hold on (I’m) not lost, even in the dead of night

I can make it out alright

Just let me go

Yeah I, I will make it through somehow

Let me figure out what is in and out...

REFREN:



So baby hold on for the ride of your life

High above ground, livin’ it loud

I’m gonna take it to the end of the line,

Takin’ the fight, make it alright It doesn’t matter if

I stumble and fall I’ll make it through,

I’ll never touch the ground So baby hold on for the ride your of life

Hold on real tight, make it alright





Heart, I will give my heart and soul

I am going for the gold

No holding back I’m gonna rise,

High up in the atmosphere, I ain’t got no time to fear

Follow my tracks

Not lost, following the neon lights Shooting’ through the summer skies

Just let me go Yeah I, I will make it through somehow

Let me figure out what is in and out...



I’m gonna take on the world tonight

Not gonna ask

Gonna take what’s mine

So hold on tight

Baby let’s get high

High above the ground

Bright, starin’ at the the neon signs

Let me figure out what is in and out..

Okładka singla "The Ride" Rafała Brzozowskiego.

Trzymacie kciuki za Rafała Brzozowskiego?