Rok temu naszą reprezentantką na Eurowizji 2020 miała być Alicja Szemplińska. Zwyciężczyni "The Voice of Poland" wygrała specjalne wydanie "Szansy na sukces", które umożliwiło reprezentowanie Polski podczas konkursu. Młoda artystka zaprezentowała swój utwór - balladę "Empires" i zaczęła przygotowania do koncertu. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorom, którzy ostatecznie odwołali cały konkurs.

Wszyscy fani myśleli więc, że Alicja automatycznie będzie naszą reprezentantką w tym roku. Niestety, stało się inaczej.

Alicja Szemplińska o Eurowizji 2021: Bardzo długo zostałam pozostawiona bez żadnej informacji

TVP polskiego reprezentanta na Eurowizję 2021 przedstawi już w najbliższy piątek w "Pytaniu na śniadanie". Co ciekawe, wtedy już usłyszymy konkursowy utwór:

Eurovision Song Contest 2021 zbliża się wielkimi krokami! A już w najbliższy piątek w Pytanie na śniadanie ogłoszenie utworu, który będzie reprezentował Polskę My już odliczamy godziny - czytamy na Facebooku polskiej Eurowizji.

To oznacza jedno - polski reprezentant już od jakiegoś czasu musiał pracować nad nową piosenką, żeby ta mogła zostać zaprezentowana za kilka dni. A to już nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, że nie będzie nim Alicja Szemplińska.

W rozmowie z "Pomponik.pl" młoda artystka wyznała, że do dziś nie ma żadnej informacji w tej sprawie. Jak powiedziała, byłoby jej przykro gdyby w piątek dowiedziała się, że to nie ona jedzie na Eurowizję 2021:

Szczerze mówiąc na pewno byłoby mi przykro, ale bardzo długo zostałam pozostawiona bez żadnej informacji, ja do dnia dzisiejszego nie wiem kompletnie nic na ten temat, także czekam, ja jestem gotowa jechać na Eurowizję, piosenkę mam. To wszystko się dzieje poza mną.

Alicja jest też nieco rozgoryczona faktem, że rok temu została jej odebrana szansa reprezentowania naszego kraju podczas Eurowizji 2021. Była pewna, że będzie mogła stanąć na eurowizyjnej scenie w tym roku (większość krajów, biorących udział w tegorocznej Eurowizji tak właśnie zrobiło):

To jest szansa, którą dostałam w tamtym roku i ja cały czas zostaje przy tym zdaniu, że jak się nie udało w tamtym roku pojechać, to reprezentant powinien pojechać w tym. Myślę, że to naturalna kolej rzeczy, ale jest to w woli nadawcy i jest to poza mną. Nie mogę w tej kwestii nic zrobić, tylko wyrazić gotować i chęć do pracy oraz stworzenie piosenki. To wszystko spełniłam, decyzja jest poza mną - wyznała Alicja Szemplińska.

Żałujecie?

Eurowizja 2021 - kto z Polski?

Eurowizja 2021 odbędzie się w dniach 18-22 maja w Rotterdamie. Polska weźmie udział w drugim z półfinałów, 20 maja. Naszym reprezentantem, wedle spekulacji, ma być Rafał Brzozowski, wokalista, prezenter "Jaka to melodia". Artysta ponoć przygotował już utwór, który spodobał się decydentom. Oficjalne ogłoszenie - już w piątek, 12 marca. Czekacie?

Alicja Szemplińska miała nadzieję, że to ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w 2021 roku!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Wygląda na to, że Polskę będzie reprezentować Rafał Brzozowski, jedna z czołowych twarzy TVP.